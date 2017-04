Lisää ihmisiä, lisää kasvua

Vietin äskettäin pitkän viikonlopun pääkaupunkiseudulla ja liikuin poikkeuksellisesti julkisilla liikennevälineillä. Nyt jo useamman vuoden maaseudulla asuneena koin lievää kärsimättömyyttä joutuessani jonottamaan kioskilla lipun ostamisen yhteydessä.

Niin metron, linja-autojen kuin junien käyttöaste on kiitettävällä tasolla. Älypuhelimiaan tuijottavat kanssamatkustajat edustavat mitä erilaisempia taustoja: on pukumiestä ja -naista, rentoa rokkaria ja hiphopparia, kovaan ääneen puhuvia ja nauravia ystäväporukoita.

Ruuhka-aikoja sentään osasin välttää, ettei vaan joutunut kosketusetäisyydelle vieraiden ihmisten kanssa. Ihmisvilinässä pohdiskelin mitä voisimme tehdä, jotta saisimme puolet näistä ihmisistä asumaan tai edes käymään Savonlinnan seudulle.

Jos väen vähenemisen ja vanhenemisen haasteita on meillä, on niitä myös muualla maailmassa. Mutta esimerkiksi Japanin pieni Kamiyaman kaupunki on onnistunut pysymään elinvoimaisena houkuttelemalla sinne nuoria osaajia. Järjestelmällinen työ kaupungin elävöittämiseksi aloitettiin vuonna 1999 kutsumalla muun muassa taiteilijoita kaupunkiin asumaan.

Sittemmin alueelle rakennettiin tehokkaat tietoliikenneyhteydet ja käynnistettiin ohjelma nuorien yrittäjien houkuttelemiseksi kaupunkiin työskentelemään. Nykyisin kaupungissa on useita suurempien yritysten sivukonttoreita. Alueen iäkkäämmätkin ihmiset ovat aktiivisesti työelämässä mukana, mm. keräillen villiruokaa maailmalle vietäväksi.

Savonlinnan kaupungin talous näyttää olevan tasapainossa, ja nyt viimeistään pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Me tarvitsemme selkeän vision, pitkän tähtäimen tavoitetilan, jonka saavuttamiseksi laadimme suunnitelman, johon voimme kaikki sitoutua. Olisiko nyt mahdollista löytää tapoja lisätä kaupungin verotuloja niin, ettei palveluita tarvitsisi jatkuvasti karsia? Yhdessä voimme luoda tapoja saada alueelle lisää liiketoimintaa ja sen myötä uusia veronmaksajia.

Toivottavasti tulevana sunnuntaina valittava Savonlinnan kaupunginvaltuusto koostuu henkilöistä, jotka haluavat rakentaa yhteistä Savonlinnaa. Niin kaupunkikeskuksella kuin maaseutualueillakin on omat ominaispiirteensä ja vahvuutensa, jotka yhdessä muodostavat ainutlaatuisen elinympäristön.

Moni Savonlinnaan tuleva matkailija hakee nimenomaan luonnonrauhaa, puhtaita järvi- ja maaseutumaisemia eikä kaupungin vilskettä. Ensimmäinen vierailu seudulle ratkaisee, haluaako henkilö palata alueelle uudelleen vai ei.

Matkailuyritykset ovatkin tärkeimpiä markkinoijia ja elinkeinon kehittämiseen on tärkeää panostaa. Eikö meidän tavoitteena olekin houkutella tänne matkailijoita, saada heidät palaamaan ja viipymään pidempään? Aivan varmasti monen mielessä alkaa kypsyä ajatus siitä, että tännehän voi vaikka asettua asumaan!

Työllistyminen on tietysti ensimmäinen kysymys, jonka maallemuuttajan on ratkaistava. Entistä enemmän ihmiset elättävät itsensä yrittäjänä ja hankkivat tulonsa useasta eri lähteestä. Ja uutta yritystoimintaa tänne kaivataankin, mielellään ulkopuolisiakin työllistävillä aloilla!

Ruth Lähdeaho-Kero

Kirjoittaja on Punkaharjun Yrittäjien puheenjohtaja.