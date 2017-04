Isot rinta rinnan vaaleihin

Kuntavaaleihin on enää muutama päivä, ja vaaliehdokkaat ottavat tuiman vaalikirin. Ennakkoäänestys on päättynyt, ja se antaa viitteitä jopa äänestysprosentin nousemisesta viime vaaleihin verrattuna. Toivottavasti äänestysinto kestää sunnuntaihin saakka.

Suomessa on todellakin parantamisen paikka äänestysaktiivisuudessa. Ruotsissa äänestysprosentti oli viime kuntavaaleissa yli 80 prosenttia ja Tanskassa yli 70 prosenttia. Suomessa äänestysprosentti vuoden 2012 vaaleissa jäi alle 60 prosentin, ja se on surkea taso.

Toki paikkakuntakohtaiset erot voivat olla suuria, ja pienissä kunnissa äänestysaktiivisuus voi kohota yllättävän korkealle.

Maan kolme suurinta puoluetta lähtevät kuntavaalien loppukiriin rinta rinnan, kertoo Helsingin Sanomien gallup. Kokoomus olisi maan suurin puolue, jos vaalit olisi pidetty tutkimuksen tekemisen aikaan 23.–30. maaliskuuta.

Gallupin mukaan Kokoomuksen kannatus on 19,7 prosenttia, SDP:n 19,3 prosenttia ja Keskustan 18,9 prosenttia. Kaikki luvut mahtuvat virhemarginaaliin, ja edellisen kuntagallupin aikaan SDP oli vielä suurin.

Kuntavaalit ovat paikkakuntakohtaiset vaalit, mutta puolueet hakevat mielellään isoja linjoja kuntavaalien tuloksista. Puolueiden johdot mittaavat näin omaa onnistumistaan.

Demokratia toimii niin kuin kansa itse haluaa. Ääni kannattaa antaa sille henkilölle tai aatesuunnalle, jota kannattaa. Ellei äänestysoikeuttaan käytä, se on vähän sama jos antaisi äänensä sille, jonka ei toivo tulevan valituksi.