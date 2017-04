Enonkoskella äänestettiin ahkerimmin ennakkoon – myös Savonlinnassa ja Kiteellä prosentit nousivat

Enonkoskelaiset äänestivät ahkerimmin tiistai-iltana päättyneessä kuntavaalien ennakkoäänestyksessä. Kaikkiaan 542 enonkoskelaista antoi äänensä, ja kunnan äänestysprosentti on tällä hetkellä 43,9. Se on valtakunnallisestikin korkea lukema.

Enonkoskella on kaikkiaan 1 234 äänioikeuskelpoista, ja heistä 266 miestä ja 276 naista äänesti ennakkoon.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa tasan 40 prosenttia eli 516 Enonkosken kunnan asukasta äänesti ennakkoon. Tällöin äänioikeutettuja oli 1 291.

Vuoden 2012 tilastossa ei eritellä mies- ja naisääniä.

Puruvesi-lehden levikkialueen muissa kunnissa eli Savonlinnassa ja Kiteellä ennakkoäänestyksen tahti jäi selvästi Enonkoskesta. Prosentit kuitenkin nousivat.

Savonlinnan 29 550 äänioikeutetusta äänesti tiistai-iltaan mennessä 33,3 prosenttia eli 9 852 kansalaista. Heistä miehiä oli 4 448 ja naisia 5 404.

Viime kuntavaaleista Savonlinnan ennakkoäänestysprosentti nousi, sillä vuonna 2012 äänesti 31,6 prosenttia eli 9 640 äänestäjää. Äänioikeutettuja oli 30 534.

Kiteellä ennakkoäänesti 2 610 eli 28,9 prosenttia äänioikeutetuista. 9 024 kiteeläisestä ennakkoon äänestäneestä miehiä oli 1 208 ja naisia 1 402.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa Kiteen ennakkoäänestysprosentti oli 27,5, ja tuolloin äänioikeutettuja oli 9 503. Vuoden 2012 vaaleissa Kiteellä annettiin täsmälleen saman verran ennakkoääniä kuin nyt eli 2 610 kappaletta.

Koko maan ennakkoäänestysprosentiksi tuli 26,3. Miehistä äänesti 519 521 (24,2 %) ja naisista 637 599 (28,4 %). Ennakkoon annettiin koko maassa 1 157 120 ääntä. Vuoden 2012 kuntavaaleissa ennakkoon äänesti 24,4 prosenttia suomalaisista.

Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntai eli 9. huhtikuuta.