Paikallinen omistus turvaa työpaikat venevalmistuksessa – RA-Vene on nyt Suvi-Veneet Oy

Suvi- ja Palta-veneiden tuotemerkit siirtyivät hiljattain uuteen omistukseen ja kerimäkeläisen Aki Karjalaisen RA-Vene vaihtoi nimensä Suvi-veneet Oy:ksi.

Karjalaisen mukaan liiketoimintakauppa tehtiin, kun Kesko luopui venekauppatoiminnoistaan.

Ensin Suvi- ja Palta-veneiden tuotemerkit ja liiketoiminnan ostivat niiden myyntiä hoitaneet Terho Liukkonen ja Tommi Ihalainen. Liukkosen ja Ihalaisen yhtiö liitettiin sen jälkeen osaksi Karjalaisen omistamaan Suvi-veneet Oy:ta.

RA-vene on valmistanut Suvi- ja Palta-veneitä alihankkijana jo lähes 30 vuoden ajan.

– Kauppaan vaikutti erityisesti halu taata työpaikkojen säilyminen alueella, Karjalainen sanoo ja kertoo olevansa ratkaisuun tyytyväinen.

Suvi-veneet Oy:n Silvolassa sijaitsevalla pääpaikalla valmistuu jatkossakin Palta-malliston veneitä ja Suvi-malliston suurempia veneitä. Muutoksen myötä tuotantotekijöiden määrä vahvistuu Kerimäellä neljällä hengellä. Aiemmin Silvolassa on työskennellyt kymmenen henkeä.

Yrityksen alihankkijana toimivat enonkoskelainen OH-Marin, sekä kesälahtelainen Suomi-veneet. Enonkoskelle on keskistetty soutuveneiden valmistaminen. Se työllistää viisi henkilöä. Suomi-veneet toimii alihankkijana muutaman mallin osalta.

Yhtiön myyntiorganisaation pääpaikka on Mikkelissä. Liukkonen ja Ihalainen hoitavat edelleen myyntiä. Liukkonen toimii myös yhtiön tuotekehityspäällikkönä. Karjalainen on yhtiön toimitusjohtajana.

Silvolassa tuotanto pyörii tällä hetkellä kolmen veneen päivätahdilla. Järeimmät mallit ovat kuuden metrin mittaisia, 80 hevosvoiman moottorille suunniteltuja veneitä.

Enonkoskella soutuveneitä tehdään kahdeksan veneen päivätahdilla.

– Perusmallit pysyvät samoina, mutta suuremman koon veneissä tuodaan vuosittain markkinoille uutta.

Karjalaisen mukaan venemarkkinoiden kehittymisessä on nähtävissä positiivista virettä. Ainakaan alaspäin ei ole menty.

Suvi-veneille tärkeimmät markkinat löytyvät kotimaasta. Ulkomaille, Ruotsiin ja Norjaan, menee noin 20-30 prosenttia veneistä.

Karjalaisen mukaan tuotantomäärää on mahdollista nostaa nykyisestä ja sen suhteen tehdään aktiivisesti töitä.

– Kasvua haetaan ulkomailta. Etenkin Ruotsin suuntaan on tarkoitus panostaa entistä enemmän.

