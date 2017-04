Kevät piristää loma-asuntokaupan – Moni mielii mökille, mutta ei mihin hintaan hyvänsä

Loma-asuntokaupassa vallitsee ostajan markkinat ja talvella lähes pysähdyksissä oleva mökkikauppa herää eloon lumien lähdettyä.

Jo pidempään mökkikaupassa tarjonta on ollut kysyntää runsaampaa, mutta kiinteistönvälittäjät näkevät nyt piristymisen merkkejä myös ostajien suunnalta.

Ökykalliit kohteet eivät ole viime vuosina paljoa vaihtaneet omistajaa mutta kohtuuhintaisilla loma-asunnoilla tehdään kauppaa.

– Kysyntä kohdistuu pääasiassa alle 100 000 euron kohteisiin, sanoo Veijo Laukkanen Punkaharjun Metsäpalvelu Oy:stä. Tämän hintaluokan kohteissa ostaja hyväksyy vaatimattomamman varustetason, eikä kaikkia vakituisen asunnon mukavuuksia vaadita.

Kauempaa tulevat ostajat haluavat yleensä Saimaan rannalle, mutta paikalliset arvostavat myös sisäjärviä.

Veijo Laukkanen toimii kiinteistönvälityksen ohella hirsitalovalmistajan edustajana ja on tässä tehtävässä huomannut pientä piristymistä rakentamisen puolella.

Puruveden alueella rantatontteja riittää vielä rakennuskohteiksi ja odotettavissa on, että uusia rantarakennuspaikkoja järjestyy sen myötä kun kuntien päätösvalta kaavoituksessa laajenee.

Saimaan kiinteistövälityksen Jani Konttinen sanoo loma-asuntojen kysynnän virinneen tänä keväänä yllättävän aikaisin. Paikallisten ja eteläsuomalaisten lisäksi mökkejä etsivät myös venäläiset, jotka näyttävät heränneen Järvi-Suomen mahdollisuuksille uudelleen.

Näinä aikoina venäläisille ei välttämättä tarvitse olla luxus-tason loma-asuntoa, vaan he katselevat samoja edullisempia mökkejä kuin kotimaan kansalaisetkin.

Konttisen mukaan kysyntää on yksinkertaisille saunamökeille sekä asunnoille, joissa voi viettää lomaansa pidempään. Hinta ei kuitenkaan saa karata liian korkealle ja yleensä pysytellään hintatasoltaan noin sadan tuhannen euron kohteissa.

– Ostajat ovat hyvin hintatietoisia, mutta kun hinta on kohdallaan, niin kohteelle todennäköisesti löytyy ostaja, Konttinen kertoo.

Nykyisin loma-asunnolta odotetaan myös kohtuullisen matkan äärellä olevia palveluja. Aivan kauaksi korpeen ei haluta mennä edes loma-asunnolle.

Pidemmän ajan suuntauksena loma-asuntokauppaa hillitsee nuorten aikuisten elämäntapaan liittyvät seikat. Kiinteistönhoitohuolia ei haluttaisi, vaikka ranta, järvet ja loma-asuminen sinänsä kiinnostaisikin.

Kiinteistönvälittäjät allekirjoittavat osin oletuksen, että loma-asuntotarjontaa lisää suurten ikäluokkien ikääntyminen. Sodan jälkeen syntyneillä on vahvat siteet syrjäisiin kotiseutuihinsa ja sen myötä mökkejä on hankittu ahkerasti. Nämä ovat myös tottuneet toiminnallisuuteen ja ”mökkihommiin”.

Nuoret haluavat päästä helpommalla ja tämä saattaa johtaa vuokramökkien kysynnän kasvuun.