Jiri ja Mette tähtäävät mestarilaulajiksi – kaksi lasta Kerimäeltä mukana semifinaalissa

Ensimmäistä kertaa laulukilpailussa: se on aika jännä paikka.

Pieni jännitys toki kuuluukin asiaan, kun Kerimäen yhtenäiskoulun kolmatta luokkaa käyvät Mette Huovinen ja Jiri Aalto valmistautuvat Savonlinnan Mestarilaulajat -laulukilpailun semifinaaliin.

Lauantaina 1. huhtikuuta Linnalan juhlasalissa kuullaan, miten kaksikko onnistuu omissa lauluissaan. Harjoittelu on tiivistynyt tämän viikon aikana luokanopettaja Mikko Sairasen johdolla.

Mette ja Jiri ovat tänä vuonna ainoat Puruveden alueelta kisaan osallistujat. Kymmenettä kertaa järjestettävään lasten ja nuorten valtakunnallinen laulukilpailuun osallistuu kolmessa sarjassa yhteensä kahdeksan poikaa ja 26 tyttöä.

Mette Huovinen laulaa kello 10 alkavassa 2007-09 syntyneiden tyttöjen sarjassa, jossa on yksitoista laulajaa.

Jirin vuoro koittaa kello 11.30 alkavassa 2004-09 syntyneiden poikien sarjassa. Poikien sarja yhdistettiin yhdeksi osallistujien vähäisyyden takia.

