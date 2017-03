Tiesyöppö talvi toi reiät – vaihtelevat kelit purkavat kuluneita asfaltti- ja öljysorapintoja

Autoilijat kautta maan ovat törmänneet tänä talvena ikävään ilmiöön. Sorateiden kelirikko on vasta alkamassa, mutta asfaltti- ja öljysorapintaisilla teillä on saatu jo pidempään väistellä pinnoitteeseen ilmestyneitä reikiä ja halkeamia.

Perussyy on huonoon kuntoon päässeissä päällysteissä. Reikiintymisen laukaisee kuluvana talvena vallinnut säätyyppi.

– Reikiintyminen yleistyy tällaisina talvina, kun lämpötila sahaa plussan ja miinuksen välillä, ja lumi pääsee sulamaan vedeksi, kuvaa aluevastaava Harri Hyyryläinen Keski-Suomen ely-keskuksesta.

– Kun päällyste on huonossa kunnossa, vesi pääsee halkeamista tien rakenteisiin ja jäätyessään rikkoo sen.

Hyyryläisellä on tarkempi käsitys Savonlinnan ja Juvan urakka-alueilta, joiden kunnossapitoa hän valvoo. Tiedossa kuitenkin on, että vastaavista ongelmista kärsitään ympäri maata.

– Jopa valtatien tasoisia teitä on päässyt huonoon kuntoon. Esimerkiksi valtatie 13 Mikkelistä Kangasniemen suuntaan purkautuu tosi pahasti, sanoo Hyyryläinen.

Savonlinnan alueen tiestön kunnossapitoa urakoivan Destia Oy:n työmaapäällikkö Jyrki Haajanen sanoo, että alueen pahimmassa kunnossa ovat Savonrannalle ja Enonkoskelle johtavat tiet sekä Kerimäeltä Kulennoisiin menevä maantie.

Myös kantatie 71 on kärsinyt paikoin runsaammasta reikiintymisestä.

– Tällaiset talvet runtelevat vanhoja päällysteitä tosi pahasti, vahvistaa Haajanen.

