Klaus Lundholm levitti viime viikon lehdessä virheellistä tietoa joko tietämättömyyttään tai tietoisesti.

Ensinnäkin on harhaanjohtavaa puhua terveyskeskuspäivystyksestä Kiteellä, koska päivystys edellyttäisi samanaikaiset laboratorio – ja röntgen toiminnat, ja se taas ei ole taloudellisesti mahdollista.

Oikea termi asialle on lääkärien ilta- ja viikonloppuvastaanotto.

Toinen kyseenalainen väite oli Lundholmin kirjoituksessa kohta, jossa hän väitti demareiden olleen lopettamassa päivystystä.

On väärin puhua demareista, jos melkein puolet meistä demareista on kannattanut ilta- ja viikonloppu vastaanottoa koko valtuustokauden. Kannattamani Paula Tolvasen (sd.) esityksen ansiosta saatiin ilta- ja viikonloppulääkärivastaanotto säilymään vuodeksi 2014.

Ei kunnallispolitiikka aina niin ikävääkään ole. Viime vuonna Perussuomalaiset hauskuttivat äänestäjiä tekemällä aloitteen lääkärien ilta- ja viikonloppuvastaanottojen aloittamiseksi tämän vuoden alusta, mutta sitten he tekivät kuntalain vastaisen vastaehdotuksen omalle aloitteelleen ja äänestivät aloitteensa nurin. Aika velikultia!

Matti Kosonen

Kaupunginvaltuutettu

Kuntavaaliehdokas (sd.)

Kitee