Varhaiskasvatus kuuluu kaikille lapsille riippumatta varallisuudesta tai muusta asiasta. Ykköstavoitteena varhaiskasvatus antaa hyvän pohjan lasten koulutielle ja ehkäisee syrjäytymistä. Tavoite pätee niin pieniin kuin isoihin kuntiin.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen toteuttamistapa on mietittävä erikseen Savonlinnassa, mutta tavoite ei ole ole mahdoton, se on tahdon asia.

On vaikea laskea hintaa maksuttomalla varhaiskasvatukselle, koska sillä on paljon dynaamisia vaikutuksia. Se edesauttaa naisten työllistymistä ja houkuttelee uusia lapsiperheitä kaupunkiimme.

Maaseudullamme on ehdoton tavoite, että peruskoulu on helposti kaikkien saavutettavissa eikä koulumatkoista tule kohtuuttoman pitkiä.

Vammautuneille ja senioreille tärkeintä on terveyden turvaaminen, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä joukkoliikenne. Niihin satsaaminen mahdollistaa monille terveitä elinvuosia. Ei pidä unohtaa esteetöntä liikkumista, sopivien asuntojen, myös vuokra-asuntojen, tarvetta.

Oman ikäryhmänsä päätöksentekoa ei saa kaventaa, siksi kunnallisten neuvostojen, esimerkiksi vanhusneuvostojen, toimintaedellytyksiä tulee parantaa. Nyt pitää huolehtia siitä, että ikääntyvien ääni kantaa maakuntiin, joissa tehdään päätöksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.

Matti Kaukoranta

Erityisopettaja, emeritus

Kuntavaaliehdokas (sd.)

Punkaharju