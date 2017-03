On taas se aika, kun aloitellaan kuntavaaleja, noita joka neljäs vuosi pidettäviä politiikan pikkupeijaisia

Kuntavaalit ovat tavallisten ihmisten vaalit ja kuntatasolla päätetään tavallisista ihmisiä koskevista jokapäiväisistä lähiympäristön asioista.

Ehdokkailla ei ole käytynä politiikan korkeakouluja, ilmaisutaitajien oppeja tai kuljettu stylistien puunauksen kautta, vaan ollaan rosoisia omia itsenämme, ja hyvä niin. Jätetään eduskuntavaalit ja sen tason päätäntävalta ammattilaisille.

Äänestäjien kannattaa kuunnella lupauksia ja vilkuilla vaaliohjelmia, mutta erityisesti peilata mennyttä, että millaisia päätöksiä tai esityksiä menneisyys puolueilla ja henkilöillä sisältää ja miettiä sitten onko lupauksilla katetta.

Kuntarakenne ja kuntien tehtävät tulevat muuttumaan. Nyt valittavat valtuustot rakentavat tulevaisuuden kunnat. Kuntaliiton mukaan tulevien valtuutettujen tulisi olla ”arkipäivän asiantuntijoita, ihmisiä, jotka osaavat ajatella uudella tavalla. Heidän työlleen on tunnusomaista kaukonäköisyys ja tulevaisuuteen tähyäminen” Valtuustoihin tarvitaan sen vuoksi ihmisiä joilla on mahdollisuus tutustua menneeseen, elää nykyisyydessä ja tuntea tulevaisuus.

Mielestäni tähän parhaita henkilöitä ovat lapsiperheiden arkea pyörittävät yhteistyökykyiset nuoret aikuiset. He ovat saaneet turvatun lapsuuden, jonka vuoksi he ymmärtävät kuinka tärkeää on huolehtia kaikista ikäryhmistä ja heidän hoivastaan.

He elävät nykyajassa ja ymmärtävät nykyisen työn ja yrittämisen haasteet, tuntevat palvelutarpeet, ymmärtävät elinympäristön viihtyisyyden tarpeellisuuden. Lisäksi heillä on varmasti paras tuntemus tulevaisuudesta, koska he ovat niitä, jotka sen kanssa pääsevät elämään.

Marko Koskinen

Kuntavaaliehdokas (ps.)

Kitee