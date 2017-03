Hiekkaa veistetään kilpaa Enonkoskella – Veistäjiä kutsutaan kaikista Euroopan maista

Kuudes hiekanveistokesä Enonkoskella tuo Euroopan parhaat hiekkataiteilijat kisaamaan Euroopan mestaruudesta nyt toista kertaa.

Edelliset kesät ja erityisesti viime kesän tapahtuma ovat osoittaneet, että kunnan keskusta on pystytty elävöittämään aina uusilla veistoksilla noin puolen vuoden ajaksi. Kyseessä on veistotaide, jota tullaan katsomaan pitkienkin matkojen takaa.

Hiekanveiston toiset EM-kilpailut käydään Enonkosken toristadionilla 28.6. – 2.7. Veistäjiä kutsutaan kaikista Euroopan maista.

Hakemusten, suositusten ja etukäteissuunnitelmien perusteella mukaan kisaan valitaan 13 maata ja taiteilijaa. Se on yksi enemmän kuin edellisenä kesänä.

Nyt valinnassa korostuu se, että teemasta Suomi 100 hakija pystyy esittämään mielenkiintoisen ja taiteellisen suunnitelman. Tarkoituksena on myös kutsua uusia osallistujamaita mukaan.

Kuitenkin edellisen kilpailun voittaja Zolt M Toth Unkarista on itseoikeutettu saapumaan paikalle ja puolustamaan mestaruutta.

Tapahtuman järjestelystä vastaavan Jäälinnan ry:n puheenjohtaja Tuomo Jantunen kertoo, että kyseessä on solo-kilpailu, jonka perusteella julistetaan Euroopan paras hiekanveistäjä sunnuntaina 2.7. kello 12 pidettävässä päätösjuhlassa.

Kilpailijoiden etukäteisvalinnan suorittaa raati, jonka puheenjohtajana toimii kansainvälisen tason hiekanveistäjä Kimmo Frosti Lappeenrannan hiekkalinnasta.

Hiekanveistokilpailua varten tehdään jokaista veistotaiteilijaa varten noin viiden kuutiometrin hiekkakasa samalla muotilla. Hiekka tuodaan tulevana kesänä samasta hiekkakuopasta kuin edellisinäkin vuosina eli Pieksämäeltä.

Tapahtuman järjestää Jäälinna ry yhteistyössä Enonkosken kunnan ja monien yhteistyökumppaneiden kanssa.