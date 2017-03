Nyt on aika edistää esteettömyyttä

Olen käyttänyt usein lainausta: ”Rajoitteet ovat vain omassa päässä ja ympäristössä”.

Ympäristöllä on suuri vaikutus sisältäessään sekä fyysisiä että sosiaalisia rajoitteita ja esteitä. Itse liikuntarajoitteisena äitinä olen tämän joutunut Savonlinnassa toimiessani ja liikkuessani toteamaan, joten on aika uudistaa rakenteita ja edistää esteettömyyttä.

Väitän, että ihan jokainen meistä joutuu kohtaamaan esteitä ja rajoitteita. Pohjimmiltaan kysymys on kuitenkin siitä, kuka pystyy itse raivaamaan tai kiertämään ne ja ketkä eivät tähän kykene ainakaan ilman apua. Itse kuulun jälkimmäiseen ryhmään, joten avaan näkemyksiä siitä, mitä nämä sitten oikeasti ovat, ketä ne koskettavat ja miksi tämän asian edistäminen Savonlinnassa on tärkeää.

Esteettömyys on paljon muutakin kuin hissejä ja luiskia. Se on palveluiden saatavuutta tie- ja liikenneyhteyksiä parantamalla sekä kuntalaisten tasavertaisuuden lisäämistä asuinpaikasta tai elämäntilanteesta riippumatta. Vaikutusta tällä on kuntalaisten työllistymiseen ja hyvinvointiin. Huolestuttavaa kaikkien kannalta on palveluiden valuminen pois kaupunginosista. Etäisyydet ja liikenneyhteyksien puute tekevät ydinkeskustan palvelujen käyttämisen monelle mahdottomaksi. Tämä on huomioitava kaupunkisuunnittelussa ja -rakentamisessa koko Savonlinnan alueella.

Lasten ja nuorten kannalta perusopetus on nostettava keskiöön esteettömyydestä puhuttaessa. Koululaisille on taattava lähin mahdollinen koulu ja turvallinen oppimisympäristö, mikä on mahdollista vain riittävän ja hyvinvoivan opetushenkilöstön kautta. Tämä asia sisältää myös toimivan oppilas- ja kouluterveydenhuollon koko kaupungin alueella.

Lihastauti vei kyllä voimat, mutta pyörätuolini korjaa tuota liikkumisen rajoitetta. Se, että joutuu turvautumaan liikkumisessa apuvälineisiin, ei poista toimintakykyä, mutta ympäristön asennevammat se toisinaan tuo esiin.

Tanja Kokkonen

Kuntavaaliehdokas (kok.)

Savonranta