Kahdenlaista rallia Keski-Karjalassa

Keski-Karjalan urheiluautoilijat ovat vuosien kuluessa menestyksekkäästi järjestäneet useita autokilpailuja. Viimeisin oli ralli helmikuussa.

Olen itse toiminut autourheiluseurassa ja siksi tiedän miten iso työ on rallin onnistunut järjestäminen. Olette toiminnallanne kasvattaneet Kiteen myönteitä julkisuuskuvaa.Siitä teille suuri kiitos!

Sitten on tämä ambulanssiralli, jonka ensimmäinen erikoiskoe on Kitee-Joensuu ja toinen ek on Joensuu-Kitee. Kuljettajat tervehtivät matkalla toisiaan aivan kuin moottoripyöräilijät kesäisin.

Tämän rallin on osittain järjestänyt Kiteen keskusta SDP:n avustuksella.Tästä ei todellakaan voi jakaa kiitosta,vaan päinvastoin! Tämä johtuu osin siitä,että Kiteen terveyskeskuksessa ei ole ilta-ja viikonloppupäivystystä.

Perussuomalaiset ovat valtuustossa esittäneet päivystyksen aloittamista useamman kerran,mutta keskusta SDP:n tuella on esitykset tyrmännyt.

Kiteen talous on nyt paremmassa kunnossa kuin takavuosina,joten osan hyvästä tuloksesta olisi voinut käyttää kiteeläisten hyvinvoinnin edistämiseen. On verovarojen haaskausta pitää uusi ja kallis terveyskeskus auki vain kello 8-16. Kaiken lisäksi terveyskeskuksessa on hyvät laitteet ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Kun valtuustossa tehdään päätöksiä pitkin vaalikautta, pitäisi kannattamiensa päätösten takana olla vielä vaalikauden lopullakin. Ei pidä piiloutua esimerkiksi Siun Soten tai ”lääkäreitä ei saa” (uskoo ken tahtoo) selän taakse!

Nämä asiat eivät ole vielä vanhoja, juuri nyt vaalikauden lopulla on oikea aika antaa äänestäjien arvioida tehtyjä päätöksiä.

Klaus Lundholm

Kuntavaaliehdokas (ps.)

Kitee