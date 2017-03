Saunakokemuksia meiltä ja muualta

Me suomalaiset olemme maailman innokkaimpia saunojia. Vähän lähteestä riippuen Suomessa on yli kolme miljoonaa saunaa, ja suomalaisista 99 prosenttia käy säännöllisesti saunassa.

Voidaan siis perustellusti sanoa, että suomalaiset ovat saunomisen erityisasiantuntijoita. Oikeita saunomistyylejä taitaa olla kuitenkin yhtä monta, kun on saunojiakin. Toiset tykkäävät kovista ja toiset kevyistä löylyistä, ja toisten pitää saada makailla lauteilla pitkiä aikoja.

Oma lukunsa ovat ulkomailla asuvien suomalaisten saunat. Semmoinenhan on saatava, vaikka se ei helppoa olisikaan. Esimerkiksi kiukaan hankkiminen ulkomailla ei onnistu ihan tuosta vaan.

Etelä-Euroopassa talvet asuvan tuttavani oli vietävä kiuas osissa, jotta sen ylipäätään sai lentokoneella rahdattua. Toinen, talvet Thaimaassa viettävä kaverini, rakensi hiekkarannan tuntumaan oman versionsa. Kiuas oli kasattu kivistä, telttasauna tyyliin. Pyysi tietenkin saunomaan, jos liikun sielläpäin.

Ulkomaalaisten saunatavat ovat vahvasti kulttuurisidonnaisia. Jos liikkuu maailmalla, kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa. Keski-Euroopan maissa saunotaan aivan eri tavalla kuin meillä, tai esimerkiksi Iso-Britanniassa.

Veden heittämistä kiukaalle katsotaan pahalla jo länsinaapurissakin, saati sitten Italiassa. Kekseliäs suomalainen löytää tietenkin tavan löylyn heittämiseen, vaikka se olisi kielletty tai tehty mahdollisimman hankalaksi. Itävallassa kiuas oli sijoitettu piiloon lauteiden alle. Juomalasilla voi lorottaa lauteiden välistä välistä, ja niin vaan löylyt saatiin aikaisiksi.

Puolalaiset saunojakaverimme katselivat touhujamme hieman kummissaan. Jokaisessa Keski- ja Etelä-Eurooppalaisessa saunassa oleva saunomisaikaa rajoittava tiimalasi ei tainnut enää pitää paikkaansa. Juteltiin puolalasten kanssa saunatavoista ja he olivat hyvin tarkkoja saunassa vietetyistä minuuteista. Puolalaiset valistivat meitä, kuinka vaarallista on olla saunassa liian kauan. Kuulemma alle 5-vuotiaille saunominen on jo suorastaan hengenvaarallista.

Mietin, että olisivatko suomalaiset kuolleet sukupuuttoon jo satoja vuosia sitten, jos tuo pitäisi paikkaansa. Lisäsin löylyä ja kerroin innokkaasta 1,5-vuotiaasta tyttärestäni, joka sauna-sanan kuultuaan repii vaatteita päältään ja juoksee kohti saunaa. Puolalaisten kummastelu ei ainakaan vähentynyt.

Kerran satuin muutaman brittimiehen kanssa saunaan. Kun olin ensin saanut perusteltua, miksi Suomi oli Saksan liittolainen toisessa maailmansodassa, puhe kääntyi saunaan. Suomalaisittain katsottuna, brittien käsitys saunasta oli minulle jotakin aivan vierasta. Heille sauna tarkoitti eroottista hieromalaitosta tai ainakin sanassa oli erittäin vahva seksuaalinen lataus.

Vaikka kerroin että Suomessa saunassa käydään koko perheen voimin viikoittain, ei miesten näkemys meinannut millään muuttua. Saunareissun jälkeen oli pakko googlettaa Lontoon alueen saunoja.

Enää en ihmettele miesten kantoja, en taida minäkään lähteä lontoolaiseen saunaan. Suomalaisilla on tapana käyttää vieraat saunassa ja näinkin sieluni silmin nuo brittimiehet suomalaisessa äijäporukassa: ”Lets go to sauna!” ja siinäpä saattaisi olla valokuvauksellisia ilmeitä.



Sami Mikkonen

Kirjoittaja on Enonkosken koulussa työskentelevä savonlinnalainen opettaja.