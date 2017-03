Punkaharjun palkinnosta hyötyy hyvin moni

Punkaharjun Matkailu ry:n pokkaama Vuoden retkikohde 2017 -palkinto on merkittävä tunnustus senkin vuoksi, että kansa äänesti Punkaharjun ykköseksi kymmenen finalistin joukossa. Kyse ei ole pienen raadin arvio, vaan tuhansien ihmisten tahdonilmaisu.

Punkaharjun Matkailun jäseninä on 22 matkailuyritystä. Ne markkinoivat Punkaharjua eri puolilla Suomea Visit Punkaharju -kärjellä. Yritykset käyvät messuilla ja ovat muun muassa tehneet matkailuesitteen. Ne tekevät tiivistä yhteistyötä, ja tästä kaikesta hyötyy koko punkaharjulainen elinkeinoelämä – ja laajemminkin Savonlinnan seudun matkailuyritykset.

Vuoden retkikohde 2017 -palkinto on 5 000 euroa, ja summaa käytetään matkailun markkinointiin ja retkireitistöjen kehittämiseen. Suuren suuresta summasta ei ole kyse, ja Punkaharjun Matkailun jäsenyritykset rahoittavat yhteistä markkinointia pitkälti omista pusseistaan.

Kun Raahe voitti kauniilla saaristollaan vuosi sitten Vuoden retkikohde 2016 -palkinnon, sekin sai 5 000 euroa palkinnoksi. Lisäksi Raahen kaupunki lähti mukaan kaupunkimarkkinointiin huomattavalla 131 000 euron lisämäärärahalla.

Kaiketi kaupunki ymmärsi, että panostaminen elinkeinoelämän edellytyksiin voi tuoda sijoituksen moninkertaisesti takaisin.