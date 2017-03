Enonkoskella halutaan olla itsenäisiä – lue koko Puruveden vaaliteemalehti!

Yksi asia ainakin on varma kevään kuntavaaleissa Enonkoskella. Kunnassa näyttää pysyvän yksimielisyys siitä, että Enonkoski on jatkossakin itsenäinen kunta.

Neljästä puolueesta koostuva ehdokasjoukko esiintyy Puruveden haastattelussa hyvin yksimielisenä kunnan tulevasta suunnasta. Eroja ehdokkaiden välille on vaikea löytää ja päällimmäisenä tavoitteena puolueesta riippumatta tuntuu olevan kunnan itsenäisyys sekä nykyisten palvelujen turvaaminen.

Myös Puruveden kuntavaalikysely osoittaa, että kunnan itsenäisyydestä tulevallakin valtuustokaudella ollaan harvinaisen samaan mieltä.

Esimerkiksi Keskustan ensikertalainen ehdokas Kati Laukkanen mainitsee tärkeimmäksi tavoitteekseen kunnan itsenäisyyden.

– Itsenäisessä kunnassa voimme vaikuttaa paremmin ja ottaa huomioon ihmisten tarpeet.

Puruvesi-lehti tarjoaa tuhdin kuntavaalipaketin. Lehti vieraili Kiteellä vaalipaneelissa, ja lisäksi jutuissa puretaan ehdokkaille suunnatun kuntavaalikyselyn tuloksia.

Lue koko Puruvesi-lehden 23.3. vaaliteemalehti, siihen pääset myös näköislehtenä osoitteessa Puruvesi.net.