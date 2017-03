Siun sotesta ja yrittäjäystävällisyydestä

Sosiaalisessa mediassa ja yleisönosastokirjoituksissa on lähiaikoina jaeltu vähän kyseenalaista tietoa Kiteen valtuuston vaikutusmahdollisuudesta Siun Soten asioihin.

Väärän tiedon levittämiseen lienee syynä tietämättömyys kuntayhtymien paikkojen jakaantumisista eri puolueiden välillä. Siun Soten valtuustoon Kitee saa neljä paikkaa. Päätös siitä, mitä puolueita he edustavat, tehdään puolueiden piirien välisissä neuvotteluissa, ei Kiteen valtuustossa kuten jotkut ovat antaneet ymmärtää. Äänestäjällä ei ole kovin suurta vaikutusmahdollisuutta valintoihin. Sama menettely on hallituksen valinnassa.

Kiteellä on vajaa seitsemän prosentin äänivalta Siun Soten valtuustossa, joten ei kannata tehdä kovin suuria sitovia vaalilupauksia muistakaan sote palveluiden liittyvissä asioissa.

Toinen asia, joka on noussut esille näin vaalien alla on yllättävän suuri yrittäjäystävällisyys valtuusto ehdokkaiden kesken.

Tämä on tietysti hyvä asia, mutta onko kukaan huomioinut, ettei Kiteen valtuusto päätä yritysasioista, vaan päätäntävalta on ulkoistettu tässä asiassa epädemokraattisesti johdetulle Ketille.

Olisiko valtuuston syytä ottaa ohjaavampi rooli Kiteen elinkeinoasioista? Arvoisat uudet valittavat valtuutetut, haastan teidät toimimaan siten, että Kiteelle saataisiin toimielin, joka ohjaa Ketiä Kiteen elinkeinoihin liittyvissä asioissa.

Matti Kosonen

Kaupunginvaltuutettu

Kuntavaaliehdokas (sd.)

Kitee