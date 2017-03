Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry sai lainan

Kiteen valtuusto oli hyvin yksituumainen hyväksyessään Kesälahden Vanhustentukiyhdistykselle esitetyn 300 000 euron lainan. Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen selvitti valtuutetuille esityksen taustoja ja toivoi että valtuusto myöntäisi lainan, sillä Kesälahden kunnan aikaisten päätösten myötä kaupunki on vastuussa yhdistyksen varoista ja veloista.

– Toimintatuotoillaan yhdistys suurin piirtein selviää toiminnan kuluista, mutta ei pysty hoitamaan lainoja, Eeva-Liisa Auvinen kertoi.

Kaupungin antolainan avulla yhdistys muun muassa maksaisi pois lyhyen aikavälin lainojaan, jolloin ehkäistäisiin ylimääräisten kulujen syntyminen.

Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry ylläpitää Kesälahdella tehostettua palveluasumista tarjoavaa Elinkaaritaloa ja lisäksi sillä on omistuksessaan vuokra-asuntoja Hellaniemessä. Yhdistys on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin alhaisen toiminta-asteen vuoksi, eikä se pysty selviytymään lainojensa hoidosta. Yhdistyksellä on tällä hetkellä lainoja yhteensä 2,2 miljoonaa euroa ja tilojen käyttöaste on 70 prosenttia.

Kaupunginjohtaja korosti, että esitys on tehty perusteellisen valmistelun jälkeen ja lainassa on kysymys ongelman akuutista hoidosta.

– Pidemmän aikavälin järjestelyjä varten asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella esimerkiksi kiinteistöjen tulevaa käyttöä ja mahdollista toiminnan tiivistämistä, kaupunginjohtaja sanoi.

