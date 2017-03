Jäteastian tyhjennyksiin saatava pidennystä!

Savonlinnan jätehuoltomääräyksiä on lievennettävä ja aluekeräystaksoja laskettava. Savonlinnassa vain 1-2 hengen talous saa hakea jäteastian tyhjennysvälin pidennystä enintään 8 viikkoon, kun kaikkien muiden talouksien jäteastia on tyhjennytettävä vähintään 4 viikon välein.

Kaiken lisäksi muutosprosessi on byrokraattista, joka kuormittaa muutenkin kiireistä ympäristötointa. Kirjallisen hakemuksen ja vaadittujen lisäselvitysten jälkeen hakemuksesta kun laaditaan parisivuinen päätös.

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset eivät kaikilta osin edusta tätä päivää varsinkaan, kun jätejakeita on kotitalouksissa ryhdytty uutterasti lajittelemaan ja viemään mm. muovit niiden keräyspaikkoihin.

Vertailun vuoksi esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Keski-Savossa pisin jäteastian tyhjennysväli voi olla 12 viikkoa ja Etelä-Karjalassa jopa 16 viikkoa. Tyhjennysväliä niissä voi pidentää kertyvän jätemäärän, eikä yksistään asukasluvun mukaan.

Myös aluekeräystä järjestävän Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n aluekeräysmaksut ovat korkeita. Savonlinnassa omakotitalon aluekeräysmaksu on asukasluvusta riippumatta peräti 160 euroa ja vapaa-ajanasunnon 65 euroa vuodessa.

Useissa muissa kaupungeissa maksut ovat selkeästi pienempiä, esimerkiksi Etelä-Karjalassa vakituisen asunnon maksu on n. 65 euroa, yhden hengen talouden noin 45 euroa ja vapaa-ajanasunnon noin 40 euroa vuodessa.

Edellä kerrotun vuoksi savonlinnalainen omakotiasuja voi maksaa kiinteistönsä jätehuollosta moninkertaiset kulut esimerkiksi imatralaiseen verrattuna.

Savonlinnan jätehuoltomääräyksiä on ehdottomasti muutettava pidempiä tyhjennysvälejä sallivaksi. Sen lisäksi aluekeräysmaksua on kohtuullistettava etenkin pienten talouksien osalta.

Virkamiehiä työllistävistä tyhjennysvälien muutoshakemuksista on päästävä eroon sallimalla yksinkertaisempi menettely; esimerkiksi ilmoitusvelvollisuus valvovalle viranomaiselle tulisi riittää. Tahallisiin väärinkäyttötapauksiin toki pitää puuttua entiseen malliin.

Kuntatasolla pitää päästä eroon turhasta byrokratiasta ja liiallisesta holhouksesta luottamalla nykyistä enemmän omiin asukkaisiin.

Jouni Matilainen

Kaupunginvaltuutettu

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja

Kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kerimäki