Punkaharju on Vuoden retkikohde – voittajalle stipendi retkeilypalvelujen kehittämiseen

Vuoden retkikohde 2017 -yleisöäänestyksen on voittanut Punkaharju. Voittaja saa palkinnoksi Suomen Messusäätiön myöntämän 5 000 euron stipendin, jolla on tarkoitus kehittää alueen retkeilypalveluita. Voittaja julkistettiin perjantaina GoExpo-messuilla Helsingissä.

Suomi100-juhlavuoden kunniaksi tämänkertaisen kilpailun teemana oli historiakohteet. Kilpailussa haettiin luontoretkeilyyn sopivia kohteita, joissa voi tutustua merkityltä reitiltä käsin alueen historiaan, esimerkiksi muinaismuistoihin tai perinteiseen luonnonkäyttömuotoon. Voittaja ratkesi yleisöäänestyksessä, johon osallistui yli 6200 retkeilijää.

Punkaharju sijaitsee kirkkaiden Saimaan vesistöjen äärellä. Jääkauden aikana muodostunut kapea, seitsemän kilometriä pitkä Punkaharju on yksi Suomen kansallismaisemista. Harjualueella sijaitseva Punkaharjun luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1991. Alueesta muodostui merkittävä matkailukohde jo 1800-luvulla.

– Punkaharju on yksi maailman vanhimmista luonnonsuojelluista alueista, kun Nikolai II suojeli alueen keisarillisella julistuksella vuonna 1843. Topelius muovasi Maamme-kirjassaan 1876 Punkaharjusta kansallismaiseman, kertoo Markus Kaskinen Punkaharjun matkailu ry:stä.

Punkaharjulla on panostettu retkeilijöiden viihtymiseen. Alueella on teemoitettuja reittejä, jotka tutustuttavat historia-, luonto- ja kulttuurikohteisiin. Talvella merkityt reitit muodostavat Lumikenkäpuiston ja kesällä Sauvakävelypuiston. Reittien varrelta löytyvät mm. Salpalinjan juoksuhaudat, Metsämuseo Lusto, Taidekartano Johanna Oras ja Luonnonvarakeskuksen puulajipuisto.

– Punkaharjun luonnonsuojelualueella on poikkeuksellinen reitistö- ja palvelukokonaisuus mahtavalla saavutettavuudella: teemoitetuille luontopoluille pääsee alueen hotellien ja lomakylien välittömästä läheisyydestä, bussi- ja junayhteyksien kulkiessa aivan lähettyvillä.

Retkeilijät voivat valita mieleisen reitin kunto- ja taitotasonsa mukaan. Kesäajan luontopolut ovat pääsääntöisesti päivävaellukseen soveltua, kun taas melontareittejä löytyy muutaman tunnin maisemareiteistä aina useamman päivän mittaisiin melontaretkiin. Osa retkiluistelu- ja hiihtoreiteistä on lyhyitä, koko perheelle soveltuvia reittejä, Kaskinen kuvailee.

Kilpailun palkintosumman, 5000 euroa, lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Palkintoraha käytetään konkreettisiin asioihin, jotka parantavat retkeilykokemusta ja edesauttavat kohteen markkinointia. Äänestykseen osallistuneet saivat kertoa ideoitaan suosikkikohteensa kehittämiseksi, joten Punkaharjulla on käytössään satojen retkeilijöiden ideapankki.

– Palkintoraha on pienelle mutta aktiiviselle matkailuyhdistykselle valtaisan tervetullut palkinto, josta osa tullaan käyttämään yhteisiin markkinointitoimenpiteisiin ja osa alueen reitistöjen kehitykseen. Luonnonsuojelualueella on jo alkamaisillaan valaistushanke, jonka myötä mahdollisuudet ympärivuotiseen liikkumiseen syksyn ja talven pimeinä iltoina paranevat huomattavasti, Kaskinen kertoo.

Vuoden Retkikohde -kilpailu järjestettiin nyt kolmannentoista kerran. Kilpailun tavoitteena on parantaa retkeilykohteiden tunnettuutta ja auttaa luonnossa liikkujia löytämään uusia retkireittejä. Kilpailun voittaja valittiin nettiäänestyksellä, johon osallistui kaikkiaan yli 6200 retkeilijää. Yleisö sai äänestää ammattilaisraadin valitsemien kymmenen finalistin joukosta suosikkiaan. Voittaja keräsi noin neljänneksen kaikista annetuista äänistä.