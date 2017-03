Yhteistyö on löytynyt

Punkaharjun Matkailu ry:n jäsenyritykset ovat panneet tuulemaan ja vievät Punkaharju-kärjellä matkailun ilosanomaa eteenpäin.

Yrittäjät näyttävät löytäneen toisensa ja ovat aidosti havainneet, että yhteistyö on voimaa -lausahdus on muuttunut todeksi. Punkaharjulla se ei ole korulause vailla pohjaa.

Tulevana viikonloppuna punkaharjulaiset markkinoivat Punkaharjua messuilla Helsingissä, ja seuraava messumatka odottaa toteutumistaan jo huhtikuussa Tampereelle. Alkuvuonna yritykset viettivät messuviikonlopun niin ikään Helsingissä.

Punkaharjulaista matkailua edistetään Visit Punkaharju -nimellä. Se näkyy muun muassa uudessa matkailuesitteessa, jossa esitellään Punkaharjun ympärivuotista matkailutarjontaa sekä palveluja.

Yritysten yhteinen esiintyminen ja yhteismarkkinointi on tätä päivää, ja vain sen avulla matkailun kehityskaarta on mahdollista saada kunnolla nousuun.

Toki markkinointi tarvitsee taakseen investointeja, kehittämistä ja uusia palveluja, jotta vaativaisten matkailijoiden tarpeet voidaan täyttää.

Kaikesta päätellen Punkaharjulla on hyvä vire päällä, sillä Punkaharjun Matkailu ry:n tilaston mukaan alueen matkailuyritysten investoinnit vuosina 2009-2016 olivat runsaat 20 miljoonaa euroa.

Lisäksi suunnitelmissa on investoida 17 miljoonaa euroa lisää vuoteen 2020 mennessä.