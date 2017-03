Kerimäki-talo etsii käyttäjiä

Tänään torstaina Kerimäen aluejohtokunta päättää, voidaanko kaupungin taannoin myymä entinen virastotalo nimetä Kerimäki-taloksi. Esittelijä kannattaa talon uudelleen nimeämistä, jota on esittänyt rakennuksen uusi omistaja Toivo Malinen.

Malinen kävi katsastamassa uusinta ostostaan viime viikon lopulla. Hän istahtaa entisen virastotalon valtuustosalin nahkatuoliin ja silmäilee ympärilleen.

– Valtuustosalin olen ajatellut säilyttää tällaisena kuin se on, saa jäädä vähän museomaiseksi. Seinillä on paljon kuntahistoriaa, sanoo kohta 84 vuotta täyttävä eläkeläinen, jolla on takana pitkä ja menestynyt yrittäjäura.

Malinen on esittänyt myös Kerimäen kunnan vaakunan jättämistä talon seinään. Vaakunan käytöstä päättää viime kädessä Pääkanta-Säätiö, jolla on vaakunan käyttöoikeus.

Museota virastotalosta ei kuitenkaan ole tulossa, päinvastoin. Toivo Malinen haluaa taloon uutta elämää.

