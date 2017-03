Sankariviesti 77. kerran Enonkoskella – tänä vuonna juhlavuoden tunnelmia

Maanantaina 13. maaliskuuta hiihdetään Enonkosken koululla 77. kerran Sankariviesti.

Vuodelta 1940 peräisin olevien Sankariviestin sääntöjen mukaan viestin tarkoituksena on kunnioittaa talvisodassa kaatuneiden enonkoskelaisten sankareiden muistoa ja muistuttaa heidän antamastaan uhrista sekä kasvattaa tulevat sukupolvet jatkamaan heiltä kesken jäänyttä työtä.

Viestiä on hiihdetty katkeamattomana vuodesta 1941 lähtien. Tosin ainakin kaksi kertaa viesti on juostu lumenpuutteen vuoksi.

Viesti on hiihdetty vuosittain talvisodan päättymisen vuosipäivänä 13.3. Mikäli vuosipäivä on sattunut viikonloppuun, on viesti käyty jo edeltävänä perjantaina.

Viestin juuret ovat Enonkoskella sijanneiden aisti-ilmavalvonta-asemien välisessä viestityksessä, joka talvisodan aikana tapahtui hiihtäen.

Tämänvuotinen viesti on juhlaviesti, sillä Suomi täyttää 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Enonkosken kunta on kutsunut kaikkia viestiä joskus hiihtäneitä katsomaan seppeleen laskua ja viestinhiihtoa.

Ohjelma alkaa kello 9 Enonkosken kirkon viereisellä sankarihaudalla. Varsinainen viesti hiihdetään kello 9.30-10.15.

Tapahtumaa kunnioittaa läsnäolollaan myös Etelä-Savon aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Jyrki Niukkanen Karjalan prikaatista.