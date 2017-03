Mitä voin tehdä puolestasi?

Meitä on alueella useita yksinyrittäjiä tai yrittämisestä kiinnostuneita henkilöitä, jotka kaipaavat oman liiketoimintansa käynnistämiseen tai jalostamiseen asiantuntijan apua. Oman kaupungin tarjoamat elinkeinojen kehityspalvelut ovat monelle ensimmäinen taho, jonka puoleen käännytään. Valitettavan usein kuulee, että neuvonta on jäänyt olemattomaksi tai asiantuntija ei ole palannut asiaan, vaikka on niin luvannut tehdä.

Voiko asiantuntijan palveluhaluttomuus johtua siitä, että asiakas edustaa väärää sukupuolta, on paluumuuttaja tai muuten vaan täysin tuntematon pienelle ”kehittäjäpiirille”?

Vai joutuuko asiantuntija ponnistelemaan vieraan liikeidean arvioinnissa? Liiketoiminnan kehittäminen vaatii työtä: ideointihalukkuutta, uusien ratkaisujen keksimistä, jalkautumista asiakkaan toimintaympäristöön ja syvällistä paneutumista asiaan.

Sivusta seuranneena vaikuttaa siltä, että eniten tuetaan ja neuvotaan tuttuja, vakiintunutta liiketoimintaa harjoittavia teollisuusyrityksiä. Kehittäminen tuntuu olevan enemmänkin mukavaa yhteydenpitoa ja hankerahoituksen pyörittämistä: avustetaan täyttämällä hakemuksia ja raportoidaan hankkeiden etenemisestä.

Valtion tukemat yritysten kehityspalvelut ovat pitkälle tuotteistettuja ja ensivaikutelma on, että palvelu sisältää valtavasti kaavamaisten tietojen syöttämisestä valmiisiin lomakkeisiin. ELY-keskus välittää pienyrittäjälle konsultointipalveluja rahoittaen suurimman osan konsultin palkkiosta. Mutta miten valitset satojen kilpailutettujen konsulttien joukosta juuri oman ongelman ratkaisemiseen sopivaa asiantuntemusta tarjoavan henkilön?

Itselläni on ideoita, jotka haluan kaupallistaa, mutta ongelma on luotettavan kehityskumppanin löytäminen lähiseudulta. Lähestyin asiassa kaupungin elinkeinon kehittämisestä vastuussa olevaa henkilöä, mikä osoittautui katastrofiksi.

Kyllä kestävän liiketoiminnan kehittämisen on lähdettävä ideasta ja loppuun mietitystä liiketoimintasuunnitelmasta ennemmin kuin hankerahojen liikkeelle saamisesta. Luottamukseni nykyiseen toimintaan romahti täysin, enkä voi suositella uudelle yrittäjälle avautumista uusista liikeideoistaan nykyisille virkamiehille.

Nykyinen toimintakulttuuri muuttuu vain tarttumalla epäkohtiin. On toisaalta ymmärrettävää, että esimiehille on vastenmielistä tarttua näkyvästi toimintaan, ja työkiireisiin vetoaminen on helppoa. Toivotaan, että asia ”unohtuu”. Moni epäreilusti kohdeltu ihminen jättääkin asian silleen, kun ei saa ympäristöstä tukea. Kaikkihan sen tietävät, ettei asioiden esille tuomisesta ole mitään hyötyä – näin meillä toimitaan, eikä se sanomisesta miksikään muutu.

Uskon, että Savonlinnan kaupunginjohtajalla riittää viisautta antaa vastavalitulle nuorelle elinkeinojohtajalle riittävästi valtaa ja vastuuta tehtävänsä hoitamisessa. Uudelle seudun elinkeinojen kehittämisestä innostuneella johtajalla on tilaisuus tuoda alueellemme raikkaita ajatuksia maailmalta. Hän tarvitsee tehtävässään meidän kaikkien tuen. Toivottavasti uudella tulokkaalla on myös kanttia pitää tarvittaessa oma päänsä, eikä ole helposti vanhojen kettujen vietävänä.

Jospa jonain päivänä kaupungin virkamies vastaakin puheluun arvostamani johtajan, Olli Riikkalan sanoin: ”Terve, mitä voin tehdä puolestasi?”

Ruth Lähdeaho-Kero

Kirjoittaja on Punkaharjun Yrittäjien puheenjohtaja.