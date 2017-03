Punkaharjulla ei ollut tarvetta kuntaliitokseen

Kommentoin Heli Laamasen ja Jari Laamasen sekä Markku Mallisen mielipidetekstejä Puruvedessä 2. maaliskuuta. He kirjoittivat Punkaharjun liittämisestä Savonlinnaan.

Virhe oli se, että Sami Sulkko haettiin valtuuston toimesta Punkaharjulle ottamatta selvää taustoista. Jos häntä ei olisi valittu kunnanjohtajaksi, Punkaharju olisi yhä itsenäinen kunta.

Toinen, suorastaan käsittämätön teko oli se, että lähdetään noudattamaan sellaista, mitä ei ole. Hallitusohjelma ei ole sellainen asiakirja, jota tulee muiden kuin hallituksen itsensä noudattaa, ja me tiedämme miten se on tapahtunut.

Asiat ovat noudatettavissa vasta sitten, kun ohjelmasta tulee laki tai asetus, ei ennen.

Kolmas ihmeellinen asia oli, että kiellettiin puhumasta kunnan velkamäärästä. Taseessa oli mukana Kertopuutehtaan lainat, jotka yhtiö maksoi ja maksaa pois sataprosenttisesti.

Punkaharjulla ei ollut taloudellista tai mitään muutakaan tarvetta kuntaliitokseen. Olin ainoa kunnanvaltuustossa oleva ryhmä (KD), joka yksimielisesti vastusti kuntaliitosta.

Tähän päivään mennessä en ole kuullut, kyselyistä huolimatta, yhtään myönteistä lausuntoa punkaharjulaisten kaupunkilaisuudesta.

Miksi kyseisen jutun kirjoittaneet kepulaiset haluavat asiaa selitellä? Taitaa kaduttaa ja suuresti?

Esko Repo

KD:n Punkaharjun osaston puheenjohtaja

Kuntavaaliehdokas

Punkaharju