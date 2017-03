Koulutus ansaitsee tukensa

Tuoreen selvityksen mukaan ammatillinen koulutus vaatii paljon töitä. Yli 80 prosenttia vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä asiasta. Samaan aikaan jopa 20 prosenttia alle 25-vuotiaista suomalaismiehistä on kadonnut jonnekin työn ja opiskelun ulkopuolelle.

Tulokset kertovat karua kieltä siitä, millaisen muutoksen ja myllerryksen keskellä nuoret ja ammatillinen koulutus ovat. Niistä välittämättä Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset osuvat voimalla ammatilliseen koulutukseen.

190 miljoonan euron leikkaus karsii aloituspaikkoja, vähentää lähiopetusta, sulkee opetuspisteitä ja irtisanoo opettajia. Toisen asteen koulutus uhkaa karata kauemmas yhä useammalta nuorelta. Uhka jäädä ilman tutkintoa on suurin maaseudun ja lähiöiden pojilla.



Leikkausten takia yt-neuvottelut on käyty jo yli 100 ammatillisessa oppilaitoksessa. Henkilöstön vähennystarve on noin 2800 henkilötyövuotta.

Samaan aikaan opintoja ulkoistetaan hurjaa kyytiä oppimiseen työpaikoilla. Tavoite on hieno eli kouluttaa nuoria käytännön osaajiksi. Valitettavasti se ei vaan tapahdu ilman opetusalan ammattilaisia.

Jo nyt lähiopetustunnit ovat vähentyneet 32 tunnista 22 tuntiin. Joillakin oppilailla lähiopetusta on vain reilut 10 tuntia viikossa.

Ahkerat ja elämänhallinnan omaavat nuoret selviävät jatkossakin, mutta miten huolehditaan niistä, joille kouluun tulokin voi olla ylivoimaista.



Hallituksen leikkuri on osunut koulutuksen joka vaiheeseen varhaiskasvatuksesta yliopistoihin.

Koulutuksesta säästäminen on leikkaamista nuorten tulevaisuudesta, ja siitä seuraa kallis lasku. Yhden syrjäytyneen nuoren hintalapuksi arvioidaan noin miljoona euroa.

Tästä syystä koulutuksen tulevaisuudesta on syytä tehdä välikysymys ja samasta syystä asiaa on tärkeää puolustaa kunnissa vastoin hallituksen linjauksia.

Ammatillisen koulutuksen opettajat:

Heli Järvinen

Kansanedustaja (vihr.)

Kuntavaaliehdokas

Kerimäki

Katja Andrejev

Puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja (vihr.)

