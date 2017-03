Jouhenlahden kosteikko hahmottuu – Alueen puusto poistettu, rakentamaan ehkä tämän vuoden lopulla

Viime viikkoina on päässyt hahmottamaan, miten laaja Kerimäen Jouhenlahden pohjukkaan rakennettavasta kosteikosta tulee.

Savonlinnan kaupunki on jo hakkuuttanut rantaluhdan puut kosteikolle varatulta noin 2,5 hehtaarin alueelta. Vesioikeudellinen lupa kosteikon rakentamiseen tuli joulukuussa ja Etelä-Savon ely-keskus valmistelee parhaillaan urakkakilpailutusta.

– Suunnitelman täydennykset valmistuvat maaliskuun puoliväliin mennessä ja sitten hanke saadaan laskentaan. Tavoitteena on päästä rakentamaan tämän vuoden lopulla, sanoo rakennuttamisen johtava asiantuntija Juha Maaranen ely-keskuksesta.

Jouhenlahden kosteikko on yksi suurimmista Freshabit Puruvesi -hankkeen rakennuskohteista. Kustannusarvio on 150 000 euron luokkaa. Kosteikko tehdään Freshabit Life IP -rahoituksella.

Patorakennelmilla ohjataan Jouhenjoen vettä kosteikon läpi vaihtelevassa määrin.

– Alaveden aikaan lähes kaikki jokea pitkin tuleva vesi ohjautuu kosteikkoon, korkean veden aikana osa vedestä menee Jouhenjoen entistä uomaa pitkin, havainnollistaa johtava asiantuntija Vesa Rautio.

Korkean veden aikaan Puruveden vesi nousee kosteikon alueelle.

