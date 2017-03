Huonoa lakia voi muuttaa

Puruveden alueen ihmiset ovat jätteiden kierrätyksessä varsin eriarvoisessa asemassa verrattuna kaupunkikeskuksen eli Savonlinnan asukkaisiin.

Hitiksi noussut muovien keräys onnistuu kohtuudella vain keskustassa, jossa on kaksi Rinki Oy:n kierrätyspistettä. Sinne ihmiset voivat viedä maksutta muovijätteensä.

Kyse ei ole pienestä asiasta, sillä merkittävä osa sekäjätteestä kertyy muovista. Maailmahan on menossa hyvin pakattuun ja muoviseen suuntaan. Näin kaupungissa asuvat savonlinnalaiset voivat säästää jätekuluissaan, kun sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollisuus harventaa.

Jätelaki ja pakkausasetus määräävät, että Suomessa pitää olla yhteensä 500 muovinkeräyspaikkaa, ja 10 000 asukkaan taajamassa niitä pitää olla kaksi. Savonlinnassa lain vaatimus täyttyy ja uusia keräyspisteitä ei ole luvassa esimerkiksi Punkaharjulle, Kerimäelle, Savonrannalle ja Enonkoskelle. Kesälahdella sentään on marketin yhteydessä muovipakkausten kierrätyspiste.

Onneksi Punkaharjun Kuljetus Muhonen Oy paikkaa puutetta. Se ryhtyi tarjoamaan muovinkeräyspalvelua viime kesänä. Yritykseltä voi tilata muovinkeräysastian.

Laki ei vaikuta viisaasti laaditulta. Se on tehty suuruuden ehdoilla unohtaen, että Suomessa asutaan muuallakin kuin kaupunkikeskuksissa. Olisi järkevää repiä lainsäädäntö auki ja harkita sen vaatimukset uudelleen. Puruveden seutu ei varmasti ole ainut paikka Suomessa, jossa on törmätty samaan eriarvostavaan ongelmaan.