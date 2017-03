Kruunupuistossa järjestetään aivoviikon teemapäiviä – tietotyö ja stressi tuovat aivoille uusia haasteita

Ensi viikolla vietetään kansainvälistä aivoviikkoa, jonka teemana on nyt Aivoterveyttä läheltä. Teemaviikon tavoitteena on tuoda tietoa aivoterveydestä ja muistista koko väestölle.

Savonlinnan alueella aivoviikolla järjestään Virtapiirifestarit Savonlinnassa ja Aivoterveyttä – tapahtumat senioreille ja työikäisille Punkaharjun Kruunupuistossa. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.

Etelä-Savon Muistiluotsi Savonlinna järjestää yhteistyötahojensa kanssa Virtapiirifestarit – tapahtuman ensi maanantaina 13.3. klo 13-16 Sääminkitalolla Savonlinnassa.

Tapahtumapäivän ohjelmaan kuuluu alustus kulttuuri- ja aivoterveydestä, Savonlinnan virtapiiriryhmän esitys ”Seuraava potilas” sekä Pieksämäen virtapiiriryhmän esittämä ”Kevään airueet”.

Lue lisää 9.3. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.