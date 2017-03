Naapurin laulumiehet yhdessä lauteille

Jykevää mieskuorolaulantaa on luvassa runsaan viikon kuluttua Kerimäellä. Punkaharjun Mieslaulajat ja Kerimäen Mieslaulajat pitävät sunnuntaina 12. maaliskuuta yhteiskonsertin, jonka teemana on Sota-ajan ja isänmaallisia lauluja.

Konsertti on naapuripitäjien mieskuoroille ensimmäinen kahden kesken järjestetty yhteiskonsertti. Takavuosina kuorot olivat mukana lähiseudun kuuden mieskuoron yhteiskonserteissa, mutta ne ovat toistaiseksi jääneet taakse.

Kahden kuoron yhteisen konsertin alkujuuri oli yleisöpalautteessa, jonka Punkaharjun Mieslaulajat saivat esitettyään aiemmin sota-ajan lauluja.

– Eräs rouva tuli sanomaan konsertin jälkeen, että eikö voitaisi tulla Kerimäellekin esiintymään, kertoo Punkaharjun Mieslaulajien sihteeri Auvo Hirvonen.

Kumpikin kuoro esiintyy ensin vuorollaan ja lopuksi yhdessä. Yhteisesiintymisessä lavalle nousee 50-60 miestä, joten ääntä on luvassa komeasti.