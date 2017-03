Valta taas jakoon

Kuntavaalit saatiin tällä viikolla virallisesti käyntiin, kun puolueet jättivät ehdokashakemuksensa keskusvaalilautakunnille. Nimien arviointi alkoi kahvipöydissä välittömästi.

Ensi vilkaisulla ehdokaslistat sisältävät paljon mielenkiintoisia uusia nimiä, vaikka listojen kokoaminen tuntuikin teettävän runsaasti työtä. Toki joukossa on lukuisia politiikan konkareita, vaikka varsin moni jätti valtuustoon pyrkimisen vapaaehtoisesti.

On hyvä, että kuntapolitiikka vielä kiinnostaa uusia ihmisiä, vaikka tehtäväkenttä ja painotukset tulevatkin muuttumaan. Kuntien päätettäväksi jäävät asiat koskettavat jokaisen arkea jollain tapaa.

On myös hyvä, että liitoskuntien alueiltakin löytyi kohtuullisesti ehdokkaita. Kun aluejohtokuntien taival päättyy eikä uudesta lähidemokratiamallista esimerkiksi Savonlinnassa ole vielä tietoa, on ensiarvoisen tärkeää saada päättäviin elimiin vahva edustus myös kaupunkikeskustan ulkopuolelta.

Ilman äänestämistä heistä ei kuitenkaan kukaan pääse valtuustoon. Jos yleinen äänestysaktiivisuus jää alhaiseksi, kuten viime aikojen suunta on ollut, voi alueellisella aktiivisuudella päästä yllättäviin tuloksiin.

Kannattaa siis alkaa jo etsiä omaa puolestapuhujaa.