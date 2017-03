Kiteellä listoja puolen tusinaa

Kiteeläiset voivat valita ehdokkaansa kuudelta listalta. Neljän ehdokkaan lista on myös Vasemmistoliitolla, jolla ei ole valtuutettua nykyisessä valtuustossa.

Keskusta sai mukaan 39 ehdokasta ja listan perusteella voi ennustaa, että ryhmä uudistuu voimakkaasti. Keskustan nykyinen valtuustoryhmä on 13 jäsenen suuruinen, joista kuusi jäi pois mukaan lukien Jukka Kankkunen, joka on toiminut aiemmin muun muassa valtuuston puheenjohtajana.

Keskustan listalla on kosolti kokemusta mukana edelleen, mutta myös nuorempaa väkeä. Alle 35-vuotiaita on mukana viisi.

Ehdokashankintaa tehnyt Kari Pennanen pitää listaa monipuolisena, jossa myös kaupungin eri alueet on hyvin edustettuina. Entisen Kesälahden alueelta on ehdokkaita yhteensä kahdeksan. Kari Pennasen lisäksi kesälahtelaisia ovat Ari Asikainen, Sirja Lavikka, Veikko Ihanus, Ari Kapanen, Arja Rahunen, Markku Haverinen ja Pertti Vaittinen.

Hyviä vaaleja ennustelee SDP:n listaa koonnut Birgitta Muukkonen. Hänen mukaansa SDP:n listalla on sopivasti kokemusta ja nuoruutta. Kokemusta edustaa muun muassa kesälahtelainen Matti Kosonen ja nuoruutta esimerkiksi Elli Luukkainen.

– Nuorien ja työikäisten naisten mukaan saaminen on ollut haasteellista, Birgitta Muukkonen myöntää.

Perussuomalaisilla on nykyisessä valtuustossa seitsemän valtuutetun ryhmä ja uudella ehdokaslistallakin on 35 nimeä. Kesälahdelta on mukana useita yrittäjiä, esimerkiksi Marko Koskinen, Jarkko Lampinen ja Jaakko Uuksulainen. Suureen ehdokasmäärään mahtuu myös monipuolinen ammattialojen valikoima.

Edellämainittujen lisäksi Kiteellä on tarjolla 15 Kokoomuksen ehdokasta ja kuusi Kristillisdemokraattien ehdokasta.

Ehdokkaat:

Kansallinen Kokoomus:

Gröhn Tiina, kirpputoriyrittäjä, fysioterapeutti (AMK), Halttunen Sanna, yrittäjä KTM, Hartikainen Eeva, kirjanpitäjä, Heikkinen Hannu, nuorisotyönohjaaja, Kinnari Kimmo, yrittäjä, ohjaaja, Kuoppala Taisto, liikunnanopettaja eläkkeellä, Pulkkinen Jouni, laatuteknikko, Päivinen Timo, rajakapteeni evp, Rahunen Timo, yrittäjä, Saari Kaisa, musiikkipedagogi (AMK), pianonsoitonopettaja, Suomalainen Kyösti, vakuutusmyyjä, Sutinen Kari, toimiupseeri evp, yrittäjä, Tarkkonen Pekka, suutari evp, Tiittanen Soili, sairaanhoitaja (AMK), Uosukainen Petri, rajaupseeri evp.

Perussuomalaiset:

Eskelinen Anni, sairaanhoitaja (AMK), Havukainen Arja, työtön, Hirvonen Mauno, kirvesmies, Ikävalko Yrjänä, sosiaalityöntekijä, ammattikoulun opettaja, Ilvonen Ari, yrittäjä, Keinänen Eetu, eläkeläinen, kapteeni evp, Kiiskinen Kaisu, yrittäjä, Kiiskinen Petri, ajoneuvonkuljettaja, Kirmanen Essi, ensihoitaja, Koskinen Marko, yrittäjä, Kärnä Matti, rakennusmies, Lampinen Jarkko, yrittäjä, Laukkanen Johannes, yrittäjä, Lundholm Klaus, autonasentaja, työtön, Matikainen Asko, projektipäällikkö, hankesuunnittelija, Nousiainen Jari, linja-autonkuljettaja, Pakarinen Juha-Matti, purkumies, Pennanen Hanna, restonomi, Pirhonen Osmo, sähköasentaja, Pitko Ari, myymäläpäällikkö, Pitkänen Matti, eläkeläinen, Repo Jani, palomies, Repo Kimmo, kokoonpanija, Revkova Olga, taksinkuljettaja, Rouvinen Jorma, varastonhoitaja, Räty Jarmo, myyjä eläkkeellä, Tiainen Ari, muurari eläkkeellä, Timonen Mika, sahatyöntekijä, Toivanen Titta, artesaani, merkonomi, Tompuri Emmi, toimistotyöntekijä, Toropainen Marko, varastonhoitaja, Turunen Matti, koneasentaja, Uuksulainen Jaakko, autoilija, Varonen Kari, prosessinhoitaja.

Suomen Keskusta:

Asikainen Ari, metsätalousyrittäjä, Auvinen Seppo, yrittäjä, Eskelinen-Mäki Mari, yrittäjä DI (sit.), Giray Cekdar, opiskelija, Hanhineva Janne, lähihoitaja, taksinkuljettaja, Haverinen Markku, maanviljelijä, Hirvonen Kirsi, emäntä, Hurskainen Unto, yrittäjä, Ihanus Veikko, autoilija, liikkeenharjoittaja, Ivanov Matvei, opiskelija, Juvonen Erkki, yrittäjä, Juvonen Hannu, maatalousyrittäjä, Juvonen Maarit, palveluesimies, Kapanen Ari, pehtoori, Karppanen Jouko, eläkeläinen, Kekkonen Olavi, metsäasiantuntija, Laitinen Harri, lähihoitaja, luottamusmies, Lavikka Sirja, yrittäjä, tapahtumajärjestäjä, Leinonen Simo, yrittäjä, Leskinen Anna, lastentarhanopettaja KK, Mimi Magdalena, opiskelija, Musikka Sinikka, sairaanhoitaja AMK, puutarhuri, Mähönen Pentti, toimitusjohtaja, Ollikainen Esa, agrologi, Partanen Kyösti, metsänhoitaja MMM, Pennanen Kari, maaseutuyrittäjä, Pietarinen Heikki, yrittäjä YTM, Pitkäkoski Jyri, parvekelasiasentaja, Puustinen Harri, metsätalousteknikko, Rahunen Arja, fysioterapeutti, Ratilainen Liisa, yrittäjä, myyjä, Romppanen Jouni, asiakasvastaava, Sallinen Sami, vartija, järjestyksenvalvoja, Tiainen Aulis, ylirajavartija evp, maanviljelijä, Timonen Maija, yrittäjä, Timonen Tarja, sairaanhoitaja, Tolonen Janne, maatalouslomittaja, Vaittinen Pertti, kalastaja, Väkeväinen Unto, yrittäjä.

Suomen

Kristillisdemokraatit:

Huovinen Olavi, pastori eläkkeellä, Loikkanen Leena, suuhygienisti eläkkeellä, Pyöriäinen Jasmin, yliopisto-opettaja FM, Timonen Terho, pianonvirittäjä, Timonen Tiina, henkilökohtainen avustaja, liikunnanohjaaja, Viitikko Yrjö, eläkeläinen.

Suomen Sosiaali-

demokraattinen Puolue:

Havukainen Taisto, autonkuljettaja eläkkeellä, Hukka Jarmo, konepuuseppä, Jumppanen Alpo, huoltoasentaja, Karvinen Markku, sahatyöntekijä, Kosonen Matti, isännöitsijä, Kupiainen Merja, tekstiilitaiteilija, yrittäjä, Lahtela Esa, sekatyömies, Luukkainen Elli, opiskelija, Makkonen Jouni, teollisuustyöntekijä, Malinen Olli, yrittäjä eläkkeellä, Mielonen Martti, rakennusmestari, Muukkonen Birgitta, toimistotyöntekijä, Nousiainen Jarkko, prosessinhoitaja, Parviainen Vesa, koneasentaja, pääluottamusmies, Pennanen Pauli, maalauslinjanhoitaja, Pirhonen Liisa, suurtalousapulainen eläkkeellä, Pitkänen Markku, puuseppä, Pykäläinen Toivo, eläkeläinen, Silvendoinen Pekka, kirvesmies, Soininen Risto, suksityöntekijä eläkkeellä, Suhonen Anneli, eläkeläinen, Tolvanen Paula, perushoitaja, Torni Heimo, yrittäjä eläkkeellä, Torni Raimo, asentaja, Turpeinen Antti, sahatyöntekijä, Törönen Erja, kokki, pääluottamusmies, Törönen Seppo, palopäällikkö.

Vasemmistoliitto:

Heikkinen Hannele, opiskelija, ent. yrittäjä, Karppinen Lauri, putkiasentaja eläkkeellä, Rouvinen Auvo, raudoittaja, kolumnisti, O’dell Pekka, opiskelija, fil.yo.Kitee