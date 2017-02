Käytännön harjoittelu auttaa tositilanteessa – palokunta poltti omakotitalon Savonrannalla

Savonrannan VPK pääsi harjoittelemaan tositilanteen varalle, kun sen sopimuspalokuntalaiset harjoittelivat savusukellusta oikeissa olosuhteissa ja lopuksi polttivat omakotitalon Hankavaaralla noin viikko sitten. Ajankohta oli tarkoin suunniteltu ja ajoitettu. Paras hetki tällaiselle paloharjoitukselle on kevättalvi, kun maa on vielä lumen peitossa ja tulen leviäminen maastoon on näin ehkäisty. Kovin tuulinen sää olisi peruuttanut harjoitukset.

Ympäristölle mahdollisesti tuleva vahinko minimoitiin hyvällä suunnittelulla. Kohdetta oli lähestytty kahdelta eri suunnalta, ja palokunnan koko sammutuskalusto oli valmiudessa viereisen rakennuksen vuoksi.

Harjoituksen ensimmäiset minuutit käytettiin tehokkaasti savusukellusharjoitteluun, joka todettiin heti tuoreeltaan oivalliseksi harjoitukseksi.

– Tämä oli todella hyvä kohde savusukellukselle. Kohde oli sopivan sokkeloinen ja sisällä oli vielä sopivasti irtaimistoakin. Todellisuuden tuntu oli läsnä koko ajan, kertoi savusukellukseen osallistunut yksikönjohtaja Ismo Hyvönen.

Liekkien lyödessä ulko-oven raoista ei sisään enää ollut menemistä, ja muutamassa minuutissa koko rakennus oli tulessa. Puurunkoinen vajaa neljäkymmentä vuotta vanha omakotitalo paloi yllättävän nopeasti jopa palokuntalaisten mielestä.

Tunnin kuluttua ensimmäisten liekkien ilmaantumisen jälkeen talo oli palanut jo lähes kokonaan pesutiloja lukuun ottamatta. Sielläkin liekit löivät jo ikkunoista läpi ja rakennuksen romahtaminen oli vain minuuttien kysymys.

Lue koko juttu 23.2. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.