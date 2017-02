Sivistyslautakunta aikoo ratkaista kirjaston kohtalon torstaina – puheenjohtajat eivät tekisi siirtopäätöstä

Savonlinnan sivistyslautakunta saa torstaina 23. helmikuuta päätettäväkseen Punkaharjun kirjaston siirron. Vs. sivistystoimenjohtaja esittää, että Punkaharjun kirjasto siirtyisi nykyisistä tiloista Punkaharjutaloon muutostöiden jälkeen. Aikataulu sovittaisiin erikseen.

Kaupungin kiinteistöjohtaja on laskenut, että kirjaston siirto Punkaharjutaloon toisi kaupungille säästöjä noin kymmenen vuoden kuluttua, ellei kirjastotaloa saada myytyä tai vuokrattua.

Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2016, että tämän vuoden talousarvioon tulee 100 000 euron määrärahavaraus kirjaston siirtoon. Summa menisi remonttiin ja muun muassa kalustohankintoihin.

Tilat on suunniteltu niin, että kokoustilat säilyvät. Kirjasto sijoittuisi vanhaan valtuustosaliin sekä sitä ympäröiviin huoneisiin. Kokoustiloiksi kaavaillaan kahta huonetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 28 neliömetriä.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen (kok.) arveli keskiviikkona ennen kokousta, että päätöksestä äänestettäneen lautakunnassa. Hän sekä lautakunnan varapuheenjohtaja Riitta Härkönen (sd.) eivät ole siirron kannalla.

– Me emme puheenjohtajistona kannata siirtoa niiden tietojen perusteella, mitä käytettävissä on. Luulen, että muitakin sellaisia lautakunnassa on. Mutta täytyy kuunnella, mitä mieltä lautakunnan jäsenet ovat, Otranen-Silvennoinen toteaa.

– Olen kuunnellut ihmisten puheita asiasta, ja en ole vieläkään saanut punaisen langan päästä kiinni, miksi siirto tehtäisiin. Toki ymmärrän ison ajatuksen synergiasta ja siitä, että kaupungin kiinteistöjen määrää tulee vähentää.

Hän kuitenkin aprikoi, että remonttikuluja on tapana tulla yllätyksellisesti lisää, ja usein kustannukset kasvavat. Esimerkiksi paloviranomainen on ilmoittanut, että Punkaharjutaloon tulee rakentaa uusi poistumistie, joka johtaa suoraan ulos toisesta kerroksesta. Kustannusarvio on 20 000 euroa.

Kirjastosta järjestettiin joulukuussa kansalaistilaisuus Punkaharjulla. Tilaisuudessa kirjastoa siirtoa ei puolustettu. Kirjasto muuttaisi Punkaharjutalolle pienempiin tiloihin, ja aineiston määrää jouduttaisiin karsimaan.

Nykyisen kirjaston ylläpitokulut ovat kaupungille 25 000 euroa vuodessa. Kun summasta vähennetään 7 000 euron vuokratulot, nettomenoksi jää 18 000 euroa.