Naisille järjestetään oma pilkkipäivä Kerimäellä

Kaikille pilkinnästä kiinnostuneille naisille järjestetään oma pilkkipäivä Kerimäen Sylkynjärvellä sunnuntaina 5. maaliskuuta kello 11-15.

Päivän ohjelmassa on opastusta pilkkimisen saloihin, käytännön pilkkimistä ohjatusti sekä tutustumista kaikuluotaimen käyttöön pilkittäessä.

Päivän päätteeksi on mahdollisuus saunoa ja nauttia lohimakkara- ja kahvitarjoilusta.

Pilkkipäivä on osallistujille ilmainen, eikä omia välineitä tarvitse välttämättä olla. Tapahtumapaikalta löytyy osallistujille välineitä lainaan.

Ennakkoilmoittautuminen on 26. helmikuuta mennessä, tarjottavien ja välineiden varaamisen vuoksi. Mukaan mahtuu maksimissaan 30 naista.

Pilkkipäivän järjestävät yhteistyössä Puruveden Kala-Harrit, Savonrannan Urheilukalastajat ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.

Ennakkoilmoittautumiset 26. helmikuuta mennessä sähköpostilla katimaarit.luukkainen@gmail.com tai puhelimitse numeroon 0407164871/ Kati Luukkainen.