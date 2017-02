Luston johtaja vaihtuu – uuden hakeminen alkaa välittömästi

Punkaharjulla sijaitsevaa Suomen Metsämuseo Lustoa keväästä 2008 johtajana ja sitä ennen vt. johtajana luotsannut KTM Helkamari Knaapi on ilmoittanut jättävänsä Luston johtajan tehtävät tämän vuoden aikana.

Suomen Metsämuseosäätiön hallitus käynnistää välittömästi uuden johtajan haun.

– Päätös tehtävien jättämisestä ei syntynyt helposti ja olo on vähän haikeakin. Lusto on ainutlaatuinen ja inspiroiva työympäristö. Henkilökunta on taitavia pitkän linjan museoammattilaisia. Mielestäni kymmenen vuotta johtajan tehtävissä on pitkä aika kenelle hyvänsä, erityisesti luovassa organisaatiossa.

– Henkilökohtaisempana perusteena voin mainita sen, että näin muutaman vuoden alle viisikymmentävuotiaana on hyvä aika miettiä myös omaa tulevaisuutta ja muitakin työelämän vaihtoehtoja. Tehtävät Lustossa ovat olleet erittäin palkitsevia ja antoisia sekä tarjonneet paikallisen ja valtakunnallisen näköalapaikan metsä-, museo- ja matkailualoille. Kolikon toinen ja henkisesti raskas puoli on ollut kulttuurialalle valitettavan tyypillinen taistelu taloudellisten resurssien riittävyydestä, summaa Helkamari Knaapi.

Metsämuseosäätiön hallituksen puheenjohtajana vuoden alussa aloittanut Jorma Saarimaa arvioi Knaapin johtajakautta, että kuluneella kymmenvuotiskaudella Lustossa on ollut vilkasta näyttely- ja tapahtumatoimintaa.

– Luston laajennus loppuunsaatettiin ja uusi Koneaika-näyttely sekä laaja perusnäyttelyuudistus toteutettiin. Lusto siirtyi maa- ja metsätalousministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalle ja nimettiin valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Vakituisen henkilöstön lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut tänä aikana.

Hän mainitsee, että Lusto on vakiinnuttanut asemansa museosektorin aktiivisena ja arvostettuna toimijana, jota pidetään edelläkävijänä monissa asioissa. Myös hanketoiminta on ollut ennakkoluulotonta.

UPM Silvesta Oy:n toimitusjohtajaja toimiva Saarimaa on istunut Metsämuseosäätiön hallituksessa jo vuodesta 2007.

Luston vt. apulaisjohtajaksi on nimitetty Luston kokoelmapäällikkö FT, dosentti Leena Paaskoski. Hän toimii oman tehtävänsä ohella Luston johtajan sijaisena. Helkamari Knaapi johtaa Lustoa, kunnes uusi johtaja on valittu ja aloittanut työnsä.

Lusto juhlistaa 100-vuotiasta Suomea monin eri tavoin. Lusto nostaa itsenäisyyden juhlavuonna toiminnassaan esille elävän, kehittyvän ja moniarvoisen metsäsuhteen ja haastaa kaikki suomalaiset vahvistamaan ja pohtimaan omaa suhdettaan metsään. Luston Suhteessa metsään -kampanja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Erikoisnäyttelyistä keväällä avataan Kansallista identiteettiä rakentamassa – Suomalainen metsäsuhde UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön kokoelmassa, Ilona Rista – Puutaiteen uudistaja ja Sanna Vatanen – Virkatut moottorisahat.Tapahtumavuoden kohokohtia ovat Metku – Metsäkulttuuripäivät 16.–18.6., Sadonkorjuujuhla 16.9. ja Joulupuun päivä 2.12.