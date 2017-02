Enonkosken torilla kansainvälinen jääveistotapahtuma, Kerimäellä kisataan Suomen mestaruudesta

Jäälinna 2017 –kiertue on käynnistynyt ja saapuu keskiviikkona Enonkoskelle. Jäänveistonäyttely toteutetaan näillä näkymin mukavassa pakkassäässä keskiviikkona ja torstaina 22. – 23.2.

Suomi 100 –vuotta juhlavuoden teemaan kytkeytyviä aiheita jäähän taikovat mm. jakutialaiset jäätaiteilijat. Viime vuoden tapaan tapahtuman yhteydessä toteutetaan myös jääliukumäki, joka toimii lasten ilona tulevan talvilomaviikon aikana.

Enonkoskelaiset osallistuvat tapahtumaan jäädyttämällä jäälyhtyjä torin ympäristöön ja lenkkeilyväylille. Lyhtyjä on tehty ja nähty kylän raiteilla jo aikaisemminkin Lyhtyprojekti on ollut tämän talven paikallinen Facebook-seuraajien helppo yhteisprojekti, johon jokainen on voinut osallistua oman halunsa mukaisesti. Ystävänpäivänä Ylä-Enonveden jäällä nähtiin kaunis lyhtyluistelureitti tähtitaivaalla kuorrutettuna.

Enonkosken jääveistokset valmistuvat torstaina 23.2. ja sen jälkeen kiertue siirtyy Kerimäelle, jossa pidetään Jääveiston SM-kilpailut perjantaista alkaen. Veistäminen Kerimäellä jatkuu viikonlopun ajan kunnes työt ovat valmiina sunnuntaina 26.2. klo 14.00.

Jääveiston Suomen mestari ja muut palkitut julistetaan Kerimäellä sunnuntaina klo 15.00.

Jääveiston XXIII SM-kilpailuun on valittu 10 parasta suomalaista jäänveistäjää hakemusten ja edellisten kisojen menestyksen perusteella. Kilpailujen ja tapahtumien jälkeen veistokset ovat kaikkien ihailtavissa niin kauan kuin sää sen sallii.