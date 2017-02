Vuoden lainaaja käyttää kirjastoa monipuolisesti

Esimerkillinen kirjaston asiakas, joka lainaa paljon itselleen ja perheelleen. Käyttää kirjaston aineistoja monipuolisesti ja on huolellinen. Kasvattaa lapsensakin kirjaston käyttäjiksi.

Kaikki edellämainittu kertoo Kesälahden kirjaston Vuoden lainaajasta, Niina Kukkolasta, jonka kirjastonhoitaja Tuula Parviainen palkitsi lahjakortilla ja kukalla viime keskiviikkona.

Vuoden lainaajan valinta on Kesälahden kirjastossa jo pitkä perinne. Valintaan vaikuttaa lainausten määrä sekä muut kirjastonkäyttötavat ja tottumukset.

Niina Kukkolalle kirjaston on tuttu ja luonteva ajanviettopaikka jo lapsuuden ajoilta. Nyt työssäkäyvänä perheenäitinä hän käy ajoittain kirjastossa jopa 2-3 kertaa viikossa mutta toki on viikkoja, jolloin kirjastoasiointi jää yhteen kertaan tai ehkä siirtyy kokonaan.

– Riippuu omista työkuvioista, sairaanhoitaja sanoo. Aina perheessä on kuitenkin lukuisa määrä lainoja kirjoista, lehdistä ja elokuvista.

Itselleen Niina Kukkola lainaa hoitoalan kirjallisuutta sekä terveyteen ja hyvinvointialaan liittyvää aineistoa. Opiskelusta on tullut hänelle elämäntapa, joka on jatkunut jo viisitoista vuotta. Viime vuonna hän opiskeli rentoutusterapeutiksi ja ensi syksynä jatkuvat terveydenhoitajan opinnot.

Lapsille kirjasto tarjoaa kehittävää ajanvietettä. Kukkolan perheessä luetaan lapsille paljon tietokirjoja ja pienemmille satukirjoja. Lainataan myös satukasetteja ja satulevyjä.

