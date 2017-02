Vanhat tanssivat vielä Kerimäen lukiossa

Kerimäellä ei enää tänä talvena pääse nauttimaan abiturienttien penkkarihulinasta, mutta omat vanhojen tanssit Kerimäen lukiossa vielä järjestetään.

Penkinpainajaiset keskittyvät Puruveden alueelta torstaina Savonlinnan kaupungin keskustaan. Punkaharjulla ei enää ole omaa lukiota ja kerimäkeläiset kolmasluokkalaiset ovat käyneet viimeisen lukuvuoden Savonlinnan lyseon lukiolla.

Viime vuonna tilanne oli Kerimäen osalta toisin päin: kylällä nähtiin viimeinen penkkariajelu, mutta vanhoja oli niin vähän, että he tanssivat Savonlinnassa kaupungin muiden vanhojen joukossa.

Kerimäen lukion vs. apulaisrehtori Rea Soini iloitsee, että tänä vuonna Kerimäellä nähdään vielä omat vanhojen tanssit. Kahdenkymmenen oppilaan ryhmä tanssii liikuntahallilla ensin tänään torstai-iltana klo 18 ja vielä perjantaina klo 10.

– Saattaa olla, että nämä ovat viimeiset omat vanhojen tanssit Kerimäellä. Nykyisiä ykkösiä on kyllä mukavasti, mutta viidestätoista oppilaasta kaksitoista on poikia ja kolme tyttöä, joten tanssien järjestäminen vuoden kuluttua voi olla haasteellista, sanoo Soini.

Torstai-illan esitykseen on kutsuttu vanhempia ja perhepiiriä. Perjantaina aamupäivällä tansseja tulee katsomaan koko koulukeskuksen väki. Molemmat esitykset ovat Soinin mukaan periaatteessa avoimia myös muulle yleisölle.

Lue lisää 16.2. Puruvesi-lehdestä.