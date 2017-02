Vaalit alkavat lähestyä

Tämän kevään kuntavaaleihin on vielä tovi aikaa, mutta muutamat vaalien kannalta tärkeät päivämäärät ovat jo melko lähellä.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9. huhtikuuta. Kotimaan ennakkoäänestys pidetään 29.3-4.4.

Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9. maaliskuuta, ja ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään tiistaina 28. helmikuuta – vajaan parin viikon päästä.

Puolueet hakevat yhä kuumeisesti ehdokkaita. Osa puolueista on jo julkistanut nimilistojaan, jotka toki voivat vielä täydentyä. Samoin yksittäisiä mielenkiintoisia nimiä tipahtelee julkisuuteen riippuen puolueiden ja ehdokkaiden omasta aktiivisuudesta.

Helmi-maaliskuun vaihteessa alkaa tapahtua, ja sitten käynnistyy noin kuukauden mittainen vaalimittelö, jonka aikana äänestäjät panevat paremmusjärjestykseen ehdokkaat ja puolueet.

Kuntavaaliehdokkaiden kannattaa esitellä teemojaan avoimesti. Puruvesi-lehti julkaisee ehdokkaiden mielipidetekstejä lehdessä ja verkkosivuilla.

Kannanottonsa kannattaa muotoilla maksimissaan 2 000 merkin pituiseksi ja lähettää se lehteen mieluiten sähköpostilla.

Ehdokkaiden mielipiteitä julkaistaa lehdessä vielä ennen vaalisunnuntaita 6. huhtikuuta.