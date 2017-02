Kruunukaraokelle hulppea startti – mukana yli 30 osallistujaa

Viikonloppuna käynnistynyt, seitsemättä kertaa pidettävä Kruunukaraoke -kilpailu sai järjestäjien mukaan ennätyksellisen startin.

Ensimmäiseen osakilpailuun osallistui karaokeyrittäjä Anna Kinnusen sekä kilpailun juontajan ja puuhamiehen Ilkka Mäkelän mukaan 34 henkilöä noin 20 eri paikkakunnalta, sekä reilusti yleisöä.

Viime vuonna kilpailu kokosi kaikkiaan nelisenkymmentä osallistujaa.

Kinnunen ja Mäkelä uskovat, että tämän Kruunukaraokesta tulee menestyksekäs. Kisa on ryhtynyt kiinnostavaan valtakunnallisesti ja ainakin ensimmäisessä karsinnassa taso oli kova.

Kruunukaraoken jäljellä olevat kaksi karsintakilpailua pidetään helmikuun aikana Punkaharjulla Kruunupuistossa. Osa kilpailijoista pääsee jo osakilpailuista suoraan finaaliin. Kokonaisuudessaan finalistit ratkaistaan, kun kaikki karsinnat on pidetty.

Finaali kisataan huhtikuun alussa Kruunupuistossa.

Uutena ulottuvuutena kisassa on se, että yksi kilpailussa pärjännyt alle 50-vuotias nainen ja mies saa mahdollisuuden osallistua kesällä Kiuruveden Iskelmä-viikoilla pidettävään suuren karaokekilpailuun.

Kruunukaraokea tuomaroi muun muassa karaokemenestystä niittänyt, Voice of Finland -laulukilpailussa kisaava Saija Saarinen.