Historic-ralli yltää Enonkoskelle – HRT-sarjan mestaruustaisto jatkuu viikonloppuna

Rallin ystäviä hemmotellaan lauantaina Savonlinnan seudulla. Savonlinnan Urheiluautoilijat järjestää jo neljättä kertaa Historic Rally Trophy -sarjan osakilpailun, joka tuo Savonlinnan ja Enonkosken teille yli kuusikymmentä vanhaa ralliautoa.

Seurahuone-ralliin osallistuu yhteensä noin 120 autokuntaa. Historic-sarjan ulkopuolella muissa luokissa nähdään runsaasti myös paikallisväriä.

– Tämän kokoluokan rallitapahtuma on jo harvinainen tällä seudulla. Olemme onnistuneet rakentamaan niin reitin kuin koko kilpailun hyvin vanhemmallekin kalustolle sopivaksi. Meillä on erittäin hyvin ralliin sopivat tiet, sanoo kilpailunjohtaja Urpo Kosonen.

Seurahuone-ralli kulkee pitkälti samoilla reiteillä kuin edellinen ralli kaksi vuotta sitten. Erikoiskokeiden pituuksissa on hieman eroja ja joku pätkä ajetaan eri suuntaan kuin aiemmin.

Ralli merkitsee sulkuaikojen takia paikoin rajoituksia normaaliin liikkumiseen kyläteillä. Kosonen kiittelee tienpitäjien myönteistä suhtautumista.

– Lupien kysely on ollut helppoa kun teiden jälkihoito on tehty aiemmin hyvin.

Kokonaispituudeltaan noin 150 kilometrin reitti sisältää neljä erikoiskoetta, joiden yhteispituus on noin 63 kilometriä.

Kansallinen Seurahuone-ralli sisältää HRT-osakilpailun lisäksi myös HRT-nuottisarjan osakisan ja tasanopeusluokan. Nuottisarjan kilpailijat pääsevät ajamaan ja nuotittamaan kisareitin perjantaina, toki tavallisilla liikennenopeuksilla.

Ralli sisältää kaikkiaan 37 luokkaa. Kilpailu on AKK Motorsport ry:n historic-luokkien Kaakkois-Suomen ja kaikkien luokkien Itä-Suomen aluemestaruusosakilpailu.

Tasanopeusluokassa ajetaan mahdollisimman tarkasti ennalta määrättyä keskinopeutta. Laji muistuttaa autosuunnistusta: tärkeintä ei ole kova vauhti, vaan saapuminen aikatarkastuspisteelle sekunnilleen oikeaan aikaan.

Oma sarjansa on myös ilmajäähdytetyille Volkkareille. Tehoja nähdään erillisessä Bemarien Extreme-luokassa, jossa on tusinan verran autoja.

SLUA:n riveissä nähdään Historic-sarjan ulkopuolella muissa luokissa etenkin kerimäkeläisiä ja punkaharjulaisia kuskeja. Nuorista junioreihin siirtynyt Antti-Petteri Makkonen on tuttu sprinttipoluilta, mutta kokeilee nyt ralliakin.

Punkaharjulaisille tuttuja nimiä ovat Jani Lahtinen, Jukka Lajunen ja Seppo Laamanen. Radalla nähdään sekapareja, sillä Lahtisen kartturina on tytär Oona Lahtinen ja Lajusen vierellä istuu Tuija Huttunen.

Mukana on slualaisista myös Tommi Luostarinen Escort Cosworthilla. Seniorisarjan koviin menijöihin lukeutuu Keski-Karjalan Urheiluautoilijoita edustava kerimäkeläinen Seppo Korhonen.