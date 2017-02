Yrityskehityksen via Dolorosa

35-vuotisen yrittäjätaipaleeni aikana olen oppinut, että koskaan ei pidä kilistellä samppanjalaseja liian aikaisin. Homma on maalissa vasta sitten, kun nimet ovat paperissa ja rahat tilillä.

Tämä tuli mieleeni, kun yritin viime viikolla onnitella Aate Laukkasta Kiinasta tulleen rahoituspäätöksen johdosta. Aate toppuutteli intoani ja kehotti kärsivällisyyteen johtuen asian keskeneräisyydestä ja monista mahdollisista eteen tulevista muuttujista.

15 vuotta on Aate vetänyt kivirekeään, joka meinasi olla rahoituksen suhteen maalissa jo ennen viimeisimpiä kuntaliitoksia.

Kuntayhtymän puitteissa Punkaharju oli luvannut hankkeeseen neljä miljoonaa, Parikkala miljoonan ja jopa pieni Enonkoski oli lähtemässä mukaan omalla osuudellaan. Puuttui enää Savonlinnan panos, joka olisi ollut noin kaksi miljoonaa. Kaupunginjohtaja kuitenkin näki riskin liian suureksi, ja Savonlinnan kaupunki kieltäytyi lähtemästä mukaan rahoitukseen, mikä sitten aiheutti sillä erää koko hankkeen kaatumisen.

Viime syksynä Savonlinnassa vieraili kiinalaisvaltuuskunta katsastaen mahdollisia bioetanolitehtaan rakennuspaikkoja. Vieraiden isäntänä toimi Savonlinnan Yrityspalveluiden toimitusjohtaja ja kiinalaisille esiteltiin muun muassa Aate Laukkasen omistama tontti Punkaharjulla.

Kuinkas kävikään, kiinalaiset investorit leimattiin marjanpoimijoiksi ja Yrityspalveluille tuli pyyhkeitä väärillä urilla liikkumisesta. Mainittakoon, että samoihin aikoihin kaupunginhallituksessa vedettiin henkselit yli Yrityspalvelujen Kasvua Kiinasta -hankehakemukselle. Täytyy nyt kaikesta vastustamisesta ja dissaamisesta huolimatta pitää peukkuja, että Aaten pitkäaikaisen projektin rahoitus toteutuisi.

Savonlinnan Yrityspalvelut perustettiin reilut neljä vuotta sitten kaupunginjohtajan vastustuksesta huolimatta. Luottamuksen ja yhteistyöhalukkuuden puute on haitannut yhtiön toimintaa koko nelivuotisen toiminnan ajan. Tilanne eskaloitui keväällä 2016, kun kaupungin johto aloitti yhtiön vastaisen kampanjan. Tilannetta kuvaa hyvin Yrityspalvelujen hallituksessa olleen liike-elämän edustajan erokirjeeseen kirjoittama pettymystä henkivä teksti: ”Valitettavasti selvisi hyvin pian viime keväänä, että olikin todella kova vimma vain ajaa yhtiö alas tai pilkkoa se.

Mielestäni se ei ole järkevää eikä ainakaan yrittäjien edun mukaista. Tähän viitaten en ole käytettävissä jatkossa hallitukseen kun yhtiön toimenkuva on kerrotunlainen.”

Lopullinen niitti tuli sitten valtuustossa, kun neljä perussuomalaisten edustajaa äänesti ratkaisevassa äänestyksessä tyhjää. Näin ollen yhtiön kohtalo sinetöitiin Pekka Nousiaisen esityksestä äänin 23-24. Yrittäjäjärjestöt ja kauppakamari olivat vedonneet Yrityspalvelujen säilymisen puolesta, mutta ne eivät saaneet vastakaikua kaupungin johdolta. Savonlinna hyppäsi aikakoneeseen ja siirtyi elinkeinojaostoineen 30 vuotta ajassa taaksepäin.

Yrityskehitys on kuin tuotekehitys. Ajatuksia, ehdotuksia ja hullujakin ideoita pitää uskaltaa tuoda esiin. Normaalissa tuotekehityksessä sadasta ideasta ehkä yksi tai maksimissaan kymmenen johtaa uuteen tuotteeseen. Työnä kehittäminen on sellaista, että siitä ei virkamiestyönä tahdo tulla mitään. Tämä on tullut todistetuksi niin Savonlinnassa kuin muuallakin ympäri Suomea.

Ari Ora

Kirjoittaja on Punkaharjun Kokoomus ry:n puheenjohtaja.