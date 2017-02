Punkaharjulla on painoarvoa

Punkaharjulainen yrittäjä Aate Laukkanen toteaa tämänviikkoisen Puruveden haastattelussa muistamisen arvoisen asian.

Punkaharjulla toimii Savonlinnan seudun yksi merkittävä teollinen keskittymä. Metsä Woodin Punkaharjun tehdas on teollisuuslaitos, jolla on mahtavat vaikutukset alueen toimeentuloon ja hyvinvointiin. Sen luomaa keskittymää täydentävät monet muut teolliset yritykset niin Punkaharjulla kuin laajemminkin Puruveden ympäristössä. Lisäksi huomionarvoista on, että punkaharjulainen matkailubisnes elää monessakin mielessä hyvän kehityksen kautta.

Jos Punkaharjulle saadaan biodieseltehdas, pitäjän painoarvo kohoaa johonkin uuteen potenssiin.

Laukkanen toteaa, että yleensä se, joka maksaa, saa palveluita. Lausuman pitäisi toimia vapaassa markkinataloudessa, mutta kuntataloudessa se hukkuu politikoinnin pöhinään.

Sen jälkeen, kun Punkaharju liitettiin osaksi Savonlinnaa, pitäjästä on viety palveluita niin että välillä hirvittää. Kyyti on ollut kylmää muissakin liitoskunnissa Kerimäellä ja Savonrannalla.

Toivottavasti Savonlinnan kaupunginvaltuustoon valitaan kevään kuntavaaleissa riittävän väkevä edustus sellaisia luottamushenkilöitä, jotka aidosti pitävät Punkaharjun, Kerimäen ja Savonrannan puolta. Kolmelle pitäjälle on toistaiseksi riittänyt tukea lähinnä kahvi- ja juhlapuheissa. Sen sijaan kuntalaisten ja yritysten verotulot ovat kyllä kelvanneet.