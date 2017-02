Lasku ei kuulu nuorille!

Savonlinnassa on jo pitkään tehty päätöksiä todella lyhytnäköisesti. Todellisen poikkeuksen tehnee tuo viime vuoden lopussa tehty Suur-Savo Sähkön osakkeiden osto, josta ei ole nähtävissä merkittäviä tuottoja vielä vuosikausiin. Sitä päätöstä tehdessä oltiin todella kaukokatseisia.

Rahaa löytyi täysin budjetin ulkopuolelta 7,7 miljoonaa euroa. Reilulla seitsemällä miljoonalla oltaisiin saatu perusopetukseen koulukirjoja 38 vuodeksi (0,2 miljoonaa euro per vuosi) tai vaikka kouluruokaa 5 vuodeksi (1,5 miljoonaa per vuosi). Ne ovat päättäjien arvot, jotka ratkaisevat mihin rahaa käytetään.

Tänä vuonna on jo ilmennyt tapauksia, joissa oppilaat ovat käyttäytyneet poikkeuksellisesti aiheuttaen uhkaa omalle tai koulukavereiden terveydelle.

Nämä kaikki ovat oireita oppilaiden lisätuen tarpeesta, jota ei olla mm. säästösyistä kyetty järjestämään/havaitsemaan ajoissa. Pitääkö jotain todella peruuttamatonta tapahtua ennen kuin Savonlinnassa uskalletaan käydä arvokeskustelua?

Yksi tällainen ennaltaehkäisevä palvelu on kuraattoripalvelut. Kyseessä on lakisääteinen palvelu, jonka saamiselle on määräajat.

Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä ja kiireettömissä tapauksissa viimeistään seitsemäntenä päivänä pyynnöstä. Määräajat ovat lakisääteisiä ja vaikuttavat myös kunnan henkilöstömitoitukseen.

Mielenkiintoiseksi tilanteen Savonlinnassa tekee se, että tämän vuoden alusta kuraattoreita on yksi vähemmän kuin vielä viime vuonna oli. Aiemmin yhden kuraattorin palvelut on toteutettu projektirahoituksella. Kun rahoitusta ei saatu, niin henkilöstöresurssi pieneni yhdellä. Tarve ei hävinnyt.

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta vuodelta 2014 toi mukanaan myös velvollisuuden järjestää vastaavan kuraattorin palvelut.

Savonlinnassa ei tietääkseni ole vieläkään nimetty vastaavaa kuraattoria tai ainakaan kukaan ei tiennyt kuka tämä henkilö on. Liekö syynä ollut se, että laissa on tiukennettu koulukuraattoreiden kelpoisuusvaatimuksia?

Olen seurannut läheltä kuinka erityistä tukea tarvitseva oppilas ei saa tarvitsemaansa tukea. Monta kertaa ajoissa järjestetty paikka pienryhmässä, henkilökohtainen avustaja tai yleensä pienemmät ryhmät opetustilanteissa voivat auttaa erityistukea tarvitsevaa oppijaa ja koko luokkayhteisöä.

Onhan käsittämätöntä, kuinka 20 oppilaan opiskelu häiriintyy joka päivä vain sen vuoksi, että kaupungilla ei ole tahtoa sijoittaa tulevaisuudentekijöihin, nuoriimme.

Lea Sairanen

äiti, Punkaharjun koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

Punkaharju



Kirjoita Puruveteen!

Kirjoita mielipiteesi jostakin ajankohtaisesta asiasta.

Tekstin mitta mielellään enimmillään 3 000 merkkiä välilyönteinen.

Suosimme omalla nimellä kirjoittamista, mutta julkaisemme myös nimimerkkikirjoituksia.

Liitä aina mukaan yhteystietosi, ne jäävät vain toimituksen tietoon.

Kirjoita sähköpostilla uutiset@puruvesi.net tai kirjepostilla Puruvesi/Lukijan mielipide, Kauppatie 16, 58500 Punkaharju.