Kesälahti, osallistu ja vaikuta!

Uutta Kiteetä ja siihen liittynyttä Kesälahden pitäjää on rakennettu nyt neljän yhteisen vuoden ajan. Lähtötilanne oli vaikea.

Vuonna 2010 Kesälahti oli yksi maan viidestä kriisikunnasta, kunnan tilinpäätökset useana vuonna alijäämäisiä ja velkaa asukasta kohden oli noin 2900 euroa. Samana vuonna Kiteellä velkaa oli 2087 euroa asukasta kohden.

Vaalikauden tärkein yhteinen tavoite on ollut rakentaa kaupungin talous vakaalle pohjalle. Se on vaatinut kovia ratkaisuja.

Suurista investoinneista huolimatta velkamäärä asukasta kohti Kiteellä oli 1603 euroa vuoden 2016 alussa.

Kesälahtelaisille tärkeitä lähipalveluja on kehitetty. Kesälahtitalolle rakennetut tehostetun palveluasumisen tilat ja juuri valmistunut terveysasema ovat olleet ratkaisuja, joilla entisen kuntakeskuksen asema on tunnustettu.

Haja-asutusalueita vaivaavan heikon lääkäritilanteen toivotaan helpottavan, kun Pohjois-Karjalan yhteinen SiunSote ottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen vastuulleen. Yläkoulukin säilyy osana paikallista palvelua.

Myös pienempiä investointeja on Kesälahdelle tehty.

Kesälahden aluejohtokunta on vuosittain jakanut noin 100 000 euron edestä avustuksia yhdistyksille ja seuroille. Näillä rahoilla viihtyvyyttä on parannettu niin taajamassa kuin kylillä. Esimerkiksi jokakesäisen Puruveden lohikuninkuus –kilpailun tukemisessa kaupunki on ollut mukana.

Vakaan taloustilanteen ylläpitäminen vaatii jatkuvasti tekoja. Seuraavalla kunnallisvaalikaudella tulee tehdä kaikki mahdollinen työpaikkojen ja elinkeinoelämän elpymisen puolesta. Tämän tulee olla Kiteellä tärkeimpiä valintoja.

Kunnalla on edelleen merkittäviä tehtäviä asukkaiden arjessa. Kaavoitus, koulutus, kulttuuri, hyvinvoinnin edistäminen ja elinkeinopolitiikka vaikuttavat jokaisen kuntalaisen elämään.

On välttämätöntä ja äärettömän tärkeää, että Kesälahdelta on myös tulevassa Kiteen paikallishallinnossa riittävä ja pätevä edustus.

Kesälahtelaisilla on jälleen vaikuttamisen paikka. Puolueet etsivät helmikuun loppuun saakka ehdokkaita ja jokainen lista tarvitsee monipuolisen joukon arjen asiantuntijoita.

Puolueen väri voi olla mikä tahansa, mutta ehdokasmäärän tulee olla riittävä, jotta kesälahtelaisten näkemykset näkyvät jatkossakin osana Kiteen kaupungin päätöksiä.

Ari Asikainen

Kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Kesälahti

