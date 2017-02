Tapani Pulkkisella hyvä kisa – voimanoston SM Kesälahdelle

Kesälahtelainen Tapani Pulkkinen menestyi viikonloppuna Tampereella pidetyissä voimanoston SM-kilpailuissa (varusteilla).

Pulkkinen voitti Suomen mestaruuden yli 70-vuotiaiden ja alle 74-kiloisten sarjassa.

Kesälahtelaisen yhteistulos oli 390, mikä olisi riittänyt kolmanteen sijaan myös astetta ylemmässä painoluokassa. Tulos on kova myös EM-tasolla tarkastellen.

Pulkkisen tulos jalkakyykyssä oli 140, penkkipunnerruksessa 75 ja maastanostossa 175.

Tapani Pulkkinen on pitkän linjan voimanoston harrastaja, joka aikoo jatkaa lajin parissa edelleen.

Veteraaniurheilijan terveys on hyvä ja harjoittelu maistuu, joten uusia kilpailuja ja tuloksia on odotettavissa jatkossakin.