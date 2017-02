Etelä-Savon Suomi 100 -avustukset on myönnetty – juhlavuosi näkyy monin tavoin

Etelä-Savon maakuntaliitolla oli kokonaisuudessaan jaettavana 90 000 euroa aluetukea eteläsavolaisille

hankkeille, jotka on hyväksytty Suomi 100 -ohjelmaan ja täyttävät rahoituskriteerit. Etelä-

Savon Suomi 100 -juhlavuoden aluetukihakemuksia käsiteltiin ensimmäisellä ja toisella hakukierroksella

yhteensä 84. Aluetukea haettiin yhteensä lähes 560 000 euroa. Myönteisen rahoituspäätöksen

sai ensimmäisellä hakukierroksella 6 hanketta ja toisella hakukierroksella 15 hanketta.

Esitykset rahoitettavista hankkeista teki Etelä-Savon Suomi 100 -juhlavuoden hankkeen ohjausryhmä

ja rahoituspäätökset maakuntajohtaja.

– Juhlavuosi on lähtenyt hienosti käyntiin Etelä-Savossa alueemme aktiivisten toimijoiden ansiosta.

Saimme runsaasti hyviä hakemuksia, joiden joukosta valitsimme tuettavat hankkeet. Hakemukset

arvioitiin Etelä-Savon alueen juhlavuoden kokonaisuuden kannalta siten, että rahoitettavat hankkeet

jakautuvat alueelle sisällön ja sijainnin puolesta mahdollisimman tasapuolisesti, kertoo

Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Myönnetyt aluetuet:

Aino Ackté -kansalaisooppera

Aino Ackté työryhmä (Esmo ry), 5000 €

Aino Ackté ooppera toteutetaan ns. kansalaisoopperana. Kokonaisteoksen tukipilarit ovat vahvojen

ammattilaisten käsissä, jonka myötä alueen suuri mukaan sitoutunut harrastajajoukko saa ainutlaatuisen

kokemuksen taiteellisesta prosessista ammattilaisten rinnalla. Kansalaisooppera toteutetaan

yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä uudella tuotantomallilla, jonka merkitys on turvata monipuolisen,

esittävän taiteen tekemisen jatkuminen Savonlinnan seudulla.

Kotikonsertteja Rantasalmella

Rantasalmen kunta, 2500 €

Hankkeen tavoitteena on juhlistaa Suomen juhlavuotta tavalla, joka yhdistää suomalaiset kodit,

eri sukupolvet ja Rantasalmen vahvan musiikkiperinnön. Konserttipaikkoina toimivat palvelutalot,

yksityiskodit ja kartanot ympäri Rantasalmea.

Nuorten kulttuuritapahtuma Piäkavun Partyt

Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki, 5000 €

Eri toimijat järjestävät yhdessä nuorille tapahtuman Olavinkadulle lauantaina 2.9. Nuoret valtaavat

kadun esim. harraste-esityksin ja kaupunkisuunnistuksen merkeissä. Myös nuorten

kanssa toimivat tahot esittäytyvät päivän kulussa omalla osaamisellaan. Iltapäivän päättää bileet

kadulla johon kutsutaan musisoimaan artisti suomen huipulta. Tapahtuman suunnitteluun

ja toteutukseen osallistetaan nuoria, tavoitteena nuorten tapahtumien jatkumon saavuttaminen,

jolloin Savonlinnassa toimivat tahot järjestäisivät myös nuorille säännöllisesti erilaisia

tilaisuuksia kokoontua ja nauttia erilaisista kulttuuritempauksista.

Runolaulupäivä Etelä-Savossa

Juminkeko-säätiö, 2500 €

Juminkeko-säätiö järjestää juhlavuonna yhteistyössä Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän

ja 39 kunnan kanssa valtakunnallisen ja myös Vienan Karjalaan ulottuvan Runolaulupäivän.

Kullakin paikkakunnalla on kaksi konserttia: toinen päivällä koululaisille ja toinen

illalla yleisölle. Etelä-Savossa tapahtuma järjestetään Pieksämäellä ja Juvalla.

Yhteinen koti -teatteriesitys

Suur-Savon sotaveteraanipiiri ry/maakunnallinen teatterityöryhmä, 5000 €

Hankkeen tavoitteena on kertoa itsenäisen Suomen tarinaa eri sukupolvien eteläsavolaisten

ihmisten näkökulmasta, monialaisen työryhmän suunnittelemana ja toteuttamana. Näytökset

toteutetaan Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Yhteispuhallus turuilla ja toreilla

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys, 3000 €

Hankkeen tavoitteena on tarjota viisi ilmaiskonserttia siten, että jokaisessa konsertissa esiintyy

vähintään kaksi orkesteria yhdessä. Mukaan ovat ilmoittautuneet jo Varkauden Soittokunta

sekä Pieksämäen rautatieläisten soittokunta (kapellimestari Janne Juutilainen), Rantasalmen

puhallinorkesteri (kapellimestari Marja Ikonen), Juvan Puhaltajat sekä Puumalan soittokunta

(kapellimestari Toni Herrala) ja Mikkelin musiikkiopiston puhallinorkesterit sekä

Mikkelin varuskuntasoittokunnan perinneyhdistys (kapellimestarit Janne Ikonen ja Marika

Lindstedt). Esiintymiset tehdään isoilla ja näyttävillä kokoonpanoilla, joissa eri paikkakuntien

soittajat tapaavat toisiaan ja pääsevät nauttimaan yhteisestä harrastuksesta ja luomaan kontakteja

toisten paikkakuntien soittajiin. Konsertit järjestetään 6.5.2017 ilmaisina ulkotapahtumina

Varkaudessa, Rantasalmella, Juvalla, Puumalassa ja Mikkelissä.

Sulkavan Suursoudut

Sulkava seura ry, 4000 €

Sulkavan Suursoudut täyttää 50-vuotta vuonna 2017. Hankkeen tarkoituksena on elävöittää

jo ennestään perinteikästä liikuntatapahtumaa. Sulkavan Suursoudut on yksi Etelä-Savon alueen

tärkeimmistä ja tunnetuimmista kesätapahtumista. Perinteisten oheisohjelmien lisäksi

Sulkava seura ry järjestää juhlavuoden kunniaksi muutakin ohjelmaa.

Unelmat liikkeelle – Savonlinna liikkuu, Suomi 100 vuotta

Savonlinnan kaupunki / liikuntatoimi, 4500 €

Hankkeessa savonlinnalaiset urheiluseurat järjestävät yhteistyössä yli lajirajojen liikuntaa ja

urheilua kaikille kaupunkilaisille. Hankkeen kautta rakennetaan matalankynnyksen lajikokeiluja.

Jokaisella on mahdollisuus kokeilla uusia lajeja maksutta ilman lisenssiä ja seuran jäsenyyttä.

Tavoitteena on muodostaa pysyvä käytäntö eri toimijoiden välille.

Mikkelin Luonnon laulu – ESTERY 10-vuotta

ESTERY, 4000 €

Tapahtuma on kaikille avoin ja esteetön yhteisöllinen juhla, jossa juhlistetaan esteettömän

laavun avajaisia ja ESTERYN 10 -vuotisjuhlaa osana satavuotiaan Suomen juhlintaa. Tapahtuman

keskiössä on yhdessä tekeminen, esteettömyys ja luonnosta voimaantuminen. Laavun

suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu Mikkelin kaupungin ja järjestöjen keskinäisenä yhteistyönä.

ESTERY edistää toiminta-alueella esteettömyyttä ja kaikkien ihmisten mahdollisuuksia

osallistua.

Kotini on telttani – Linnakaupungin telttakylä Riihisaaressa

Savonlinnan maakuntamuseo, 4000 €

Luonnonkauniille ja kulttuurihistoriallisesti merkittävälle alueelle Savonlinnan Riihisaareen

järjestetään juhlavuoden kunniaksi kaiken kansan telttakylä kesäkuussa 2017. Tapahtuma tuo

näkyvästi esille suomalaisen retkeilyperinteen. Tapahtuman tavoitteena on kokea yhdessä jotain

ainutlaatuista, mikä vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja suvaitsevaisuutta eri toimijoiden vä-

lillä sekä paikallisidentiteettiä. Telttakylän yöpymis- ja retkikokemus on maksuton ja avoin

kaikille. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen sekä usean muun yhteistyö-

kumppanin kanssa. Kotini on telttani -tapahtuma on osa Suomen Luonnon päivät 2017 -ohjelmaa.

Luonnon päivät -konseptin koordinaattorina toimii Metsähallituksen Luontopalvelut,

mutta mukana on kaikkiaan 47 eri tahoa.

Metsän siimeksessä

Lusto – Suomen Metsämuseo / Suomen Metsämuseosäätiö, 2500 €

Lusto toteuttaa Suhteessa metsään -kampanjan, joka haastaa kaikki suomalaiset pohtimaan ja

vahvistamaan omaa suhdettaan metsään. Hankkeella kehitetään Metsän siimeksessä -konseptia,

joka on osa Suhteessa metsään -kampanjaa. Konseptissa luodaan inspiroiva ja elämyksellinen

tila, Siimes, jossa ihmiset pohtivat ohjatusti metsiin ja metsäkulttuuriin liittyviä merkityksiä

sekä omaa suhdettaan metsään. Siimes saavuttaa ihmiset siellä missä he ovat: kouluissa,

oppilaitoksissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja tapahtumissa. Nyt kehitettävän konseptin

vaikutus ulottuu Suomen itsenäisyyden juhlavuotta pidemmälle, ja se on erityisesti

eteläsavolaisten toimijoiden käytettävissä.

Etelä-Savon luonnonhelmet

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry, 4000 €

100 luontohelmeä -hankkeen tavoitteena on nostaa esille luontomme arvokkaita ja uhanalaisia

kohteita. Päätavoitteena on eteläsavolaisen luonnon arvostuksen vahvistaminen ja luontotietoisuuden

lisääminen. Päätapahtumia ovat valokuvanäyttely Luonterista, luontohelmitapahtuma

Mikkelissä sekä eri vuodenaikoina järjestetyt retket Neitvuorelle, Kivikurulle,

Kielualle ja Kaijansuolle.

Katajainen Kansa – purkutalotaide

Mäntyharjun kunta, 7000 €

Hankkeen ajatuksena on nostaa Mäntyharjun keskustassa sijaitseva, purkupäätöksen saanut

Kataja-kerrostalo taiteilijoiden ja heidän taiteen sekä yleisön kohtaamisen käyttöön. Purkutaide-projekti

aktivoi paikallista yhteisöä ja nostaa esiin asumisympäristön merkitystä. Samalla

Etelä-Savon alueellinen juhlavuoden teema ”Tämä on koti” saa taustatukea Mäntyharjusta.

Kantavana ajatuksena on tarjota Etelä-Savon ja myös naapurikuntien taiteilijoille taiteelleen

esittämispaikka.

Pyhä Sotilas

Teatteri Fennica, 6000 €

Pyhä Sotilas -esityksessä käsitellään kolmea aihetta; Suomen poliittiset vangit, vankileirit, sotatraumat

ja -psykiatria. Näkökulma on marginaaliryhmien ja yhteiskunnan etiikan ja moraalikäsitysten

muodostuminen ja kehittyminen poikkeusoloissa. Teoksen oheen järjestetään keskustelevia

työpajoja, jotka jatkavat teoksen aiheiden käsittelyä ja antavat mahdollisuuden ymmärrykselle,

yhteiselle jakamiselle ja yhdessä kokemiselle vuorovaikutuksessa eri-ikäisten

kanssa. Keskustelut järjestetään huoltoasemilla, kahviloissa ja kirjastoissa, jotka ovat luontaisia

kohtaamispaikkoja. Esitys kiertää Etelä-Savossa juhlavuoden aikana (Rantasalmi, Joroinen,

Juva, Pieksämäki ja Savonlinna).

Suomi Finland 100 – Sinivalkoinen

Kangasniemen harrastajateatteri Ilona ry, 2000 €

Suomi Finland 100 – Sinivalkoinen -näytelmä kantaesitetään Teatteri Ilonan toimesta

25.11.2017. Näytökset 5.12.2017 saakka. Hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus harrastaa

teatteria kannustavassa ympäristössä Kangasniemellä. Teatteri Ilona tarjoaa hankkeen

myötä laadukkaita teatterielämyksiä Kangasniemen kunnan asukkaille ja ulkopaikkakuntalaisille.

Hankkeen tavoitteena on elävöittää kuntaa kulttuuritarjonnalla myös talvikaudella. Samalla

Teatteri Ilona haluaa juhlistaa 150-vuotiasta Kangasniemen kuntaa.

Nukkekoti – kaikkien koti

Pieksämäen Nukkekodin Ystävät ry, 5000 €

Hankkeen tavoitteena on saada Pieksämäen Nukkekodin historia talteen ja tarinat jaettaviksi

seuraavinakin kesinä Nukkekodin asiakkaille. Hankkeen ensimmäinen vaihe päättyy kesäkuun

alussa Nukkekodilla järjestettävään tarinoiden keruuviikonloppuun. Tapahtumassa eri sukupolvet

kerääntyvät yhteen katsomaan ja kuuntelemaan, millaista Nukkekodilla oli ja millaista

siellä on nykyään. Hankkeen toisessa vaiheessa, Nukkekodilla järjestetään alakouluikäisille

kolmen päivän leiri, jolla työstetään kerättyjä tarinoita elokuviksi. Hankkeen kolmas vaihe on

Nukkekodin Filmifestarit heinäkuun viimeisellä viikolla. Teemana on kotimainen elokuva ja

SF- studiot ja lastenelokuvia esitetään eri vuosikymmeniltä.

Staaveha stetanes – finitiko 100

Rom-Mikkeli ry, 6000€

Suomen romanit on etninen vähemmistö, jolla on oma kieli, omaleimainen tapaperinne ja

kulttuuri. Hanke koostuu juhlakonsertista konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa sekä ruokatapahtumasta.

Juhlan teemana on Suomi 100 vuotta sekä romanien matka tähän päivään viimeisen

100 vuoden aikana.

Laivanpassuulauantai

Heinäveden kunta, 3000 €

Laivanpassuulauantai 8.7.2017 on tapahtuma, joka kokoaa Heinäveden reitin kanaville ja laivalaitureille

reitin varren kyläläiset ja vapaa-ajan asukkaat laivaa tervehtimään. Alueella myös

kylien omaa ohjelmaa. Hankkeella tavoitellaan yhteisöllistä kylien asukkaiden kohtaamista,

perinteen esille nostamista, mutta samalla Heinäveden reitin nykyisyyden esille tuomista.

Yhteisöllistä Suomen 100-vuotisjuhlintaa Enonkoskella

Enonkosken kunta, 7000 €

Enonkosken hanke koostuu 30 tapahtuman ympärivuotisesta sarjasta. Kaiken kattava teema

on paikallisuus; paikallishistoria, paikallinen osaaminen ja kotiseuturakkaus. Myös lähiseutuja

on muistettu tapahtuman ohjelmavalinnoissa. Tapahtumilla kohotetaan ylpeyttä eteläsavolaisuudesta

ja yhdessä tekemisestä. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden

kokoontumisen mahdollisuuksia.

Maistuva Etelä-Savo – perinneruokien tuunauspajat

ProAgria Etelä-Savo / Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset, 3000 €

Maistuva maaseutu -kampanjan tavoitteena on kasvattaa ylpeyttä maaseudusta maistuvien

makujen ja elämyksien lähteenä, herättää kiinnostusta maakuntien ruokaperinteitä ja raakaaineita

kohtaan, lisätä alueellista ja paikallista yhteisöllisyyttä sekä luoda uusia perinteitä yhteisöllisyyden

tukemiseksi. Hankkeessa pilotoidaan Xamkin opiskelijoiden työpajatyöskentely

yhdessä erilaisten ryhmien kanssa. Mallia ja syntynyttä reseptiikkaa voidaan soveltaa ja kehittää

edelleen oppilaitoksissa. Hanke toteutetaan Mikkelissä ja Juvalla vuoden 2017 aikana keväällä

tai syksyllä.

Safkasynttärit Suomelle – lasten villiruokajuhlat 100-vuotiaalle

Suomen 4H-liitto / 4H Itä-Suomen alue, 5000 €

Päätapahtumat sijoittuvat toukokuulle 2017 ja ne järjestetään Etelä-Savon maakuntaliiton jä-

senkunnissa. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa paikallisten 4H-kerholaisten järjestämänä

safkasynttärit 100-vuotiaalle Suomelle. Juhlavuoden tapahtumassa kerholaiset syövät yhdessä.

Tavoitteena on lasten omien tekojen ja oivallusten kautta tutustua hankkeen avulla

myös Suomen historiaan ja erityisesti ruoan tuotantoon ja luonnosta saataviin raaka-aineisiin.