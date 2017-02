Kappelin kuppilassa viihtyvät kaikki

Pakkaspäivän aamu Kesälahden kirkonkylässä. Osuuspankin kerhohuoneessa käy kova puheen sorina. Kahvi kiehuu ja tunnelma on lämmin.

– Jokainen tulee ja menee oman mielensä mukaan, diakoni Pia Kangas sanoo.

Ollaan Kappelin kuppilassa; keskiviikkoisin kokoontuvassa seurakunnan vapaamuotoisessa tapahtumassa, johon ei yritetäkään järjestää erityistä ohjelmaa. Lyhyt alkuhartaus riittää ja sitten saavat ihmiset seurustella vapaasti oman aikataulunsa mukaan.

Kahvia keittävät seurakunnan vapaaehtoistyöntekijät, mutta tällä kertaa pannun kahvassa on työkokeilussa oleva Terhi Tervonen. Leivän päälle on voita, juustoa ja makkaraa.

– Tämä on hyvä aamukahvipaikka, kulmapöydässä todetaan. Paikalla on aina diakoniatyöntekijä tai pappi, mutta viranhaltijat eivät päsmäröi puheenjohtajina, vaan ovat enemmän kuunteluoppilaina. Seurakuntalaiset ovat ottaneet omakseen aamukahvitapaamisen ja paikalla käy usein niitäkin, joita ei näy muissa seurakunnan tapahtumissa.

– Tämä on matalan kynnyksen paikka, jonne on helppo tulla, Pia Kangas sanoo ja kiittää paikallista pankkia, joka on antanut hyvällä paikalla sijaitsevat tilansa seurakunnan käyttöön.

Tuure ja Eeva Ahokas ovat Kappelin kuppilan vakiokävijöitä, eikä samassa pöydässä istuva Eino Mikkonenkaan ole ensimmäistä kertaa asialla. Aamukahvi maistuu paremmalta yhdessä juoden.

– Tuolla Einolla on niin hyvät jutut, Tuure Ahokas kertoo. Tälläkin kertaa tarinoita riitti molemmin puolin kahden tunnin ajaksi. Aamuyhdeksältä alkava tapahtuma sopii hyvin eläkeläisten aikatauluun, mutta myös nuorempi väki on löytänyt kuppilaan, jossa keskimäärin piipahtaa noin 20 kävijää.

