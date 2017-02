Yrityskummi ostamassa Kerimäen virastotaloa

Kerimäen virastotaloa on ostamassa Kerimäen pitkäaikainen yrityskummi Toivo Malinen, joka on tehnyt kiinteistöstä tontteineen ja irtaimistoineen 15 000 euron tarjouksen perustettavan yhtiön lukuun.

Savonlinnan tekninen lautakunta päättää kaupan hyväksymisestä ensi tiistaina. Tekninen johtaja Kari Tikkanen esittää tarjouksen hyväksymistä.

Virastotalolle on etsitty julkisesti ostajaa tai vuokralaista syksystä 2015 lähtien.

Rakennusten ja tontin kirjanpitoarvo liittymineen on noin 435 000 euroa. Vuosittaiset ylläpitokulut kaupungille ovat olleet ilman hallintokuluja 45 000 euroa.

Talon myyntiä varsin edullisella kauppahinnalla perustellaan muun muassa yritysvaikutuksilla. Virastotalon myynti vähentäisi kaupungin kiinteistöriskiä ja vuotuisia ylläpitokuluja.

Ostajalla on yrittäjänä paremmat mahdollisuudet saada kiinteistöön vuokralaisia, koska yrittäjä voi neuvotella vuokraehdoista joustavammin kuin kaupunki.

Mahdollisen virastotaloon syntyvän uuden yritystoiminnan uskotaan tuovan työpaikkoja ja lisäävän Kerimäen taajaman elinvoimaisuutta.

Kiinteistön alaskirjauksesta tulisi kaupungille kertaluonteinen kuluerä, mutta tappio pystytään arvion mukaan kuolettamaan kahdeksassa vuodessa, kun huomioidaan mahdolliset uudet työpaikat, kiinteistövero ja kiinteistökulujen säästö.